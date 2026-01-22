ฮือฮา! แม่เต่าหญ้า อั้นไม่อยู่ ขึ้นวางไข่ชายหาดกะรน เผยเป็นรังที่ 3 ของปี

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ฮือฮา! แม่เต่าตะนุ อั้นไม่อยู่ ว่ายน้ำขึ้นวางไข่ ท่ามกลางสายตาของนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ระบุเป็นแม่เต่าตัวใหม่ เผยตัวเลขสุดปัง ปีนี้มีแม่เต่าขึ้นมาวางไข่บริเวณหาดกะรนแล้ว 3 รัง
เมื่อช่วงสายวันนี้ ( 22 ม.ค.69) นักท่องเที่ยวและชาวบ้านสุดตื่นเต้น เมื่อพบแม่เต่า ขนาดใหญ่ว่ายน้ำเข้ามาบริเวณชายหาด และกลานขึ้นมาบริเวณชายหาดใช้พายหน้าขุดหลุมอย่างตั้งใจ และตั้งหน้าตั้งตาวางไข่ลงหลุม ท่าวมกลางสายตาของผู้พบเห็นที่ช่วยกันลุ้นแทบหยุดหายใจ เพราะส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ต่อหน้าต่อตา
อย่างไรก็ตามขณะที่แม่เต่ากำลังวางไข่ ชาวบ้านชุดเฝ้าระวังได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ได้ลงพื้นที่บริเวณหน้าชายหาดกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อไปถึงพบว่ามีคนกำลังมุงดูแม่เต่ากำลังวางไข่เป็นจำนวนมาก โดยยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลกะรน และ ผู้ประกอบการชายหาด มาคอยดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านเข้าไปใกล้จุดที่แม่เต่าวางไขเพราะอาจจะไปขัดขวาง หรือรบกวนการวางไข่ได้ โดยใช้เวลาในการวางไข่ประมาณ 45 นาที จากนั้นได้ทำการกลบหลุมและคลานกลับลงทะเลว่ายน้ำหายไป
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบเป็นเต่าหญ้า ขึ้นวางไข่ ในครั้งเป็นแม่เต่าตัวใหม่ ที่ไม่เคยขึ้นมาวางไข่ที่หาดกะรน มาก่อน หลังวางไข่เสร็จทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบ พบว่าจุดที่แม่เต่าวางไข่ เป็นจุดที่มีความเสี่ยง เนื่องจากเป็นจุดที่มีน้ำท่วมถึง อาจจะถูกรบกวนจากคนและสัตว์ได้ จึงได้ขุดไข่เต่าเพื่อไปไว้ในที่ปลอดภัย
อย่างไรก็ตามสำหรับการวางไข่ของแม่เต่าครั้งนี้ พบว่ามีจำนวน 125 ฟอง สภาพไข่สมบูรณ์ จึงตัดสินใจเคลื่อนย้ายไข่เต่าไปดูแลและเพาะฟัก ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน
สำหรับการขึ้นมาวางไข่ของแม่เต่าในพื้นที่ชายหาดกะรน ในปี 2569 พบว่า ไข่เต่ารังนี้ เป็นรังที่ 3 แล้ว โดยรังแรกมีการวางไข่เมื่อวันที่ 3 มกราคม จำนวน 124 ฟอง และ รังที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2569 จำนวน 84 ฟอง และรังล่าสุดมีจำนวน 125 ฟอง จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทราบว่าทั้ง 3 รังเป็นไข่จากแม่เต่าคนละตัวกัน