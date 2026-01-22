เอกราชปาตานี! พบป้ายผ้าแขวนป่วนนราธิวาสหลายจุดใน อ.เจาะไอร้อง-รือเสาะ

นราธิวาส - พบป้ายผ้าข้อความเรียกร้อง “เอกราชปาตานี” หลายจุดใน อ.เจาะไอร้องและรือเสาะ พร้อมวัตถุต้องสงสัยลักษณะคล้ายวัตถุระเบิดวางอยู่ใกล้จุดแขวนป้าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าเก็บผ้าส่งพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
วันนี้ (22 ม.ค.) ที่ จ.นราธิวาส พบการแขวนป้ายผ้าที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับแนวคิด “เอกราชปาตานี” ในหลายอำเภอ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว โดยตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 06.30 น. ร.ต.ท.ป้อมพิทักษ์ พึ่งตำบล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เจาะไอร้อง ได้รับแจ้งจาก ร.ต.ภานุวัฒน์ คุ้มล้อม ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4805 ว่า พบการแขวนป้ายผ้าในพื้นที่บ้านลูโบ๊ะเยาะ หมู่ 7 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จำนวน 2 จุด รวม 4 ผืน จุดแรก บริเวณทางเข้ามัสยิดดารุนอามาร พบป้ายผ้า 3 ผืน และจุดที่สอง บริเวณเส้นทางรอง พบอีก 1 ผืน โดยทั้งหมดมีข้อความว่า “เอกราช ปาตานี”
เบื้องต้น ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับกำลังทหารได้จัดเก็บป้ายผ้าดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เจาะไอร้อง เพื่อตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงตรวจสอบดีเอ็นเอ เพื่อหาตัวผู้กระทำผิดต่อไป ขณะนี้ยังไม่พบผู้ต้องสงสัยหรือทรัพย์สินเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ในวันเดียวกัน เวลาประมาณ 09.45 น. ที่ อ.รือเสาะ ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลรือเสาะออกว่า พบการแขวนป้ายผ้าในพื้นที่บ้านปูโปะ หมู่ 2 บริเวณรอยต่อกับตำบลสาวอ โดยมีจำนวน 1 จุด และพบวัตถุต้องสงสัยลักษณะคล้ายวัตถุระเบิดวางอยู่ใกล้จุดแขวนป้าย
ข้อความบนป้ายผ้าใช้คำว่า “Patani merdeka merdeka เอกราชปาตานี” เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ ได้ร่วมกันเข้าควบคุมพื้นที่ พร้อมใช้โดรนและเครื่องมือพิเศษเข้าตรวจสอบอย่างรอบคอบ เพื่อพิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัยดังกล่าว ก่อนนำหลักฐานส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.รือเสาะ ดำเนินการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงตรวจดีเอ็นเอเช่นเดียวกัน