กมธ. พัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่หาดใหญ่ รุดตรวจความเสียหาย ร.พ.หาดใหญ่ พร้อมรับฟังความเดือดร้อนเครือข่ายบ้านมั่นคงริมราง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569 คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และความหลากหลายทางสังคม สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์ความเสียหายและบรรเทาทุกข์ประชาชน พร้อมรับหนังสือร้องเรียนกรณีผลกระทบจากการขยายทางรถไฟสายหาดใหญ่-สงขลา
คณะกรรมาธิการได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อประชุมรับฟังรายงานสถานการณ์และตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลให้การต้อนรับและนำสำรวจพื้นที่
จากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยัง ชุมชนป้อม 6 เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมามอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คนในชุมชน โดยมีเทศบาลหาดใหญ่ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองริมรางสงขลาได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการฯ โดยระบุว่า ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากโครงการขยายทางรถไฟ เส้นทางหาดใหญ่-สงขลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยและการทำมาหากินของคนในชุมชนริมทางรถไฟจำนวนมาก ต้องการความเป็นธรรม รวมถึงมาตรการรองรับเรื่องที่อยู่อาศัยที่เป็นรูปธรรม เนื่องจากการขยายทางรถไฟส่งผลโดยตรงต่อวิถีชีวิตที่อยู่กันมาอย่างยาวนาน
คณะกรรมาธิการ ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้ พร้อมยืนยันว่า จะนำประเด็นความเดือดร้อนของชาวริมรางสงขลาเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ เพื่อหาแนวทางประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และกระทรวงคมนาคม เพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างเป็นธรรมที่สุด โดยเน้นย้ำว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต้องควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสในสังคม