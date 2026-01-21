ม.อ.ตรังจัดเวทีนำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 1

ม.อ.ตรัง จัดเวที “วิสัยทัศน์ตรัง 2569” เปิดพื้นที่ให้ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 1 นำเสนอวิสัยทัศน์ และนโยบายต่อประชาชน ก่อนที่จะถึงเลือกตั้ง โดยมีผู้สมัครมาร่วมพร้อมพรึบ ยกเว้น” ภูมิใจไทย”
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตตรัง จัดโครงการวิสัยทัศน์ตรัง 2569 : เวทีประชันนโยบายเพื่อการพัฒนาจังหวัดตรังอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดพื้นที่กลางทางวิชาการให้ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 1 ได้นำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายต่อประชาชน ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงละคร อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ผช.ศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง กล่าวว่า การจัดเวทีครั้งนี้เป็นบทบาทสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาในการส่งเสริมประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ เพราะมหาวิทยาลัยไม่ได้มีหน้าที่เพียงผลิตบัณฑิตหรือสร้างองค์ความรู้เท่านั้น แต่ยังต้องเป็นพื้นที่กลางที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลนโยบายอย่างรอบด้าน เวทีนี้จะช่วยให้คนตรังได้เห็นแนวคิด วิสัยทัศน์ และความเป็นไปได้ของนโยบายจากผู้สมัครอย่างชัดเจน ก่อนตัดสินใจใช้สิทธิเลือกตั้ง
ด้าน ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ซึ่งเป็นประธานคณะทำงานโครงการ ระบุว่า เวทีดังกล่าวถูกออกแบบให้แตกต่างจากการหาเสียงทั่วไป โดยเน้นการดีเบตเชิงนโยบายภายใต้บรรยากาศทางวิชาการ เปิดโอกาสให้มีการตั้งคำถาม โต้แย้ง และแลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ประชาชนสามารถประเมินนโยบายได้จากข้อเท็จจริง ไม่ใช่เพียงการสื่อสารทางเดียว
สำหรับรูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วยการดีเบต 3 รอบ ได้แก่ การนำเสนอวิสัยทัศน์หลักของผู้สมัคร การเจาะลึกประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงช่วงถามตอบจากประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยเวทีดังกล่าวนี้มีผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 1 มาร่วมกิจกรรมกันพร้อมพรึบ รวม 6 พรรค ยกเว้นเพียงพรรคเดียวคือ พรรคภูมิใจไทย