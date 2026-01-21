มอ.ภูเก็ต จับมือ เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการนวด จัด “มหกรรมแข่งขันนวดนานาชาติ” ยกระดับมาตรฐานวิชีพนวดสู่เวทีโลก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ม.อ.ภูเก็ต จับมือ เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดและสปา สมาคม New Massage Association, Qrose Academy และ Thara Spa & Beauty จัด "มหกรรมการแข่งขันนวดนานาชาติ" NewMa Asia Massage Championship ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพนวดสู่เวทีโลก
วันนี้ (21 ม.ค.69) ที่ห้องประชุมเก็ตโฮ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตภูเก็ต ได้มีการจัดแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรม การแข่งขันนวดนานาชาติ “NewMA Asia Massage Championship 2026” โดยมี Mr.Julien Elis,NewsMa Association (France) นางสาวทิพาวรรณ โนรี จาd Thara Spa & Beauty (Qatar) ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตและผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันต์ ไชยเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมแถลงข่าว โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วม
โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดและสปาจาก สมาคม New Massage Association, Qrose Academy และ Thara Spa & Beauty จัดงานมหกรรม การแข่งขันนวดนานาชาติ "NewMa Asia Massage Championship 2026" ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2569 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ร่วมงานจากนานานาประเทศ กว่า 500 คน
การแข่งขันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีและสร้างเครือข่ายนักบำบัดด้านการนวดและผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพจากทั่วโลก ซึ่งมีความมุ่งมั่นในศาสตร์การนวดและการให้บริการที่มีคุณภาพสูง ได้แสดงศักยภาพสูงสุด ทั้งด้านเทคนิคการนวด ความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอการสื่อสารและการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้รับบริการ ตลอดจนการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อประสบการณ์ด้านสุขภาวะอย่างสมบูรณ์
การจัดการแข่งขันไม่เพียงเป็นการยกย่องและมอบรางวัลให้แก่ผู้มีความสามารถโดดเด่นในแต่ละสาขาเท่านั้น แต่ยังเป็นการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพนวดในระดับสากล และมีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพของศาสตร์การนวดทั่วโลก อีกด้วย
โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1. การแข่งขันการนวดนานาชาติ 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Master Class Workshop) จำนวน 15 หัวข้อ โดยปรมาจารย์ด้านการนวดระดับโลก (หัวข้อละ 3 ชั่วโมง) 3. การสาธิตการนวดโดยผู้เชี่ยวชาญ (Master Demonstration) 4. กิจกรรม Master Massage Session 5. การจัดบูธ นวด สปาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 6. งานเลี้ยง Gala Dinner และปิดท้ายโปรแกรมการแข่งขันด้วยการท่องเที่ยว Phuket Unseen สำหรับผู้สนใจ
โดยแบ่งประเภทการแข่งขัน เป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1. Asian Traditions 2. Western Traditions 3. Nuad Thai Inspired 4. Sport Massage 5. Face & Head Massage 6. Spa-Wellness & Relaxing 7. Spa Wellness & Esthetics ซึ่งแบ่งกลุ่มการแข่งขันพิเศษ 2 กลุ่ม ได้แก่ New Talent Division และ International Division และรางวัลพิเศษ 3 ด้าน ได้แก่ Table Set-up, Innovation was Empathy
คณะกรรมกรรมการตัดสิน ใช้เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 1. การจัดเตรียมโต๊ะ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ 2. เทคนิคการนวด 3. หลักสรีรศาสตร์ในการทำงาน 4. ความต่อเนื่องและไหลลื่นของการนวด 5.นวัตกรรม 6. การปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ 7. ประสบการณ์โดยรวมของผู้รับบริการ
ความร่วมมือ ในการจัดงานการแข่งขันนวดนานาชาติ "NeWMa Asia Championship 2026" ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในฐานะอาสาสมัคร และได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอย่างใกล้ชิด อันนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรและการผลิตกำลังคนด้านสุขภาพในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของโครงการจัดตั้งศูนย์สุขภาพอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์