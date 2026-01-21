เลือกตั้ง ส.ส.ตรัง เขต 2 คึกคัก ผู้สมัครพรรคต่าง ๆ เร่งหาเสียงถึงประตูบ้าน

ตรัง - บรรยากาศหาเสียงผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 2 สุดคึกคัก โดยมีผู้บริหารบางพรรคลงแวะเวียนช่วยเคาะประตูบ้าน รวมทั้งตามย่านการค้า ย่านตลาดสดและตลาดนัดต่าง ๆ พร้อมเปิดเวทีปราศรัยย่อยตามชุมชนต่าง ๆ
วันนี้ (21 ม.ค.) จังหวัดตรังแบ่งการเลือกตั้ง ส.ส.ออกเป็น 4 เขต โดยแต่ละเขตมีผู้สมัคร 7 คน จาก 7 พรรคการเมือง โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 2 ล่าสุด พบว่าการแข่งขันค่อนข้างสูงมาก ผู้สมัครแต่ละพรรคการเมืองต่างเร่งลงพื้นที่หาเสียง เน้นการเคาะประตูบ้าน รวมทั้งตามย่านการค้า ย่านตลาดสด ตลาดนัดต่าง ๆ เพื่อนำเสนอนโยบายและเปิดปราศรัยย่อยตามชุมชนต่าง ๆ ขณะที่บางพรรคการเมืองพบว่า มีผู้บริหารพรรคแวะเวียนลงมาช่วยผู้สมัครของพรรคหาเสียงทุกสัปดาห์ ซึ่งแต่ละพรรคมั่นใจในเสียงตอบรับจากประชาชน ทั้งตัวบุคคลและนโยบายพรรค
อย่างเช่น นายก้องเกียรติ กรสูต เลขาธิการพรรคไทยก้าวใหม่ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ที่ตลาดฉุ้น อ.ห้วยยอด เพื่อช่วย นายกิตติเดช วรรณบวร (น้องหมอ) ผู้สมัครของพรรค หมายเลข 2 และอดีต ส.จ.หลายสมัย โดยนำเสนอนโยบายที่สำคัญของพรรค มุ่งหวังสร้างคนใหม่ พลิกโฉมการศึกษาไทย เศรษฐกิจก้าวหน้า ค่านิยมใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายธงของพรรค
ขณะที่ นางสาวดวงฤทัย บัวแก้ว ผู้สมัคร ส.ส.หน้าใหม่จากพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 1 นอกจากเดินเคาะประตูบ้านแล้ว ยังเปิดเวทีปราศรัยย่อยแนะนำตัวในฐานะผู้สมัครหน้าใหม่ ด้วยการเสนอตัวเองกับพรรค พร้อมนำเสนอนโยบายพรรค โดยระบุว่า หลังลงพื้นที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีมากจากประชาชน ทุกคนฝากความหวังไว้มาก หากได้รับเลือกตั้งจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่
ในขณะที่ นายทวี สุระบาล อดีต ส.ส.หลายสมัย จากพรรคภูมิใจไทย ผู้สมัครหมายเลข 4 นอกจากจะลงเดินเคาะประตูบ้านแล้ว ก็ยังเปิดเวทีปราศรัยย่อยเช่นกัน พร้อมนำเสนอผลงานที่ผ่านมา และนำเสนอนโยบายเด่นของพรรค ทั้งคนละครึ่งพลัส ลดค่าไฟ ทหารอาสา พยาบาลอาสา โดยมั่นใจว่าประชาชนจะให้ความไว้วางใจอีกสมัย