เลือกตั้งสตูล เขต 1 คึกคัก! “พีรพัฒน์” รุกหนักเคาะประตูบ้าน ชูคนรุ่นใหม่เสริมแกร่งภูมิใจไทย

สตูล - สนามเลือกตั้งสตูล เขต 1 คึกคัก “พีรพัฒน์” ทายาทภูมิใจไทยรุกหนักเคาะประตูบ้าน ชูคนรุ่นใหม่เสริมแกร่ง “รัชกิจประการ” วัดกระแสพรรคประชาชนในช่วงโค้งสุดท้าย
วันนี้ (21 ม.ค.) บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล เขตเลือกตั้งที่ 1 เริ่มทวีความคึกคักในช่วงโค้งสุดท้าย โดยล่าสุด นายพีรพัฒน์ รัชกิจประการ หรือ ปีเตอร์ ผู้สมัครหมายเลข 3 จากพรรคภูมิใจไทย ได้เร่งลงพื้นที่แบบเคาะประตูบ้าน เพื่อพบปะและแนะนำตัวกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยครั้งนี้เป็นการลงสนามแทนบิดาคือ นายพิบูลย์ รัชกิจประการ อดีต ส.ส.สตูล ที่ขยับขึ้นไปลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อเพื่อเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงานแทน
ในการลงพื้นที่ ณ ตำบลเจ๊ะบิลัง นายพีรพัฒน์ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่จริงทำให้ได้รับทราบข้อมูลที่แตกต่างจากความเข้าใจเดิม โดยยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่ออย่าง “ขนมผูกรัก” ที่ตนเคยเข้าใจว่าเป็นสินค้าผลิตจากโรงงานขนาดใหญ่ แต่เมื่อได้สัมผัสจริงกลับพบว่าเป็นผลผลิตจากวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพสูง แต่ยังขาดการสนับสนุนด้านมาตรฐานและการตลาดที่ทันสมัย โดยนโยบายเร่งด่วนที่ต้องการขับเคลื่อนคือการแก้ปัญหาปากท้องตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เช่น การผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อขยายฐานลูกค้า
ขณะที่ในพื้นที่ตำบลทุ่งนุ้ย ชาวบ้านส่วนใหญ่สะท้อนปัญหาเรื่องราคายางพารา ซึ่งตนมีความมั่นใจในการแก้ไขเนื่องจากมีทีมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการได้คำแนะนำจาก คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ที่เข้ามาช่วยดูแลกลไกราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยเชื่อมั่นว่าหากสามารถจัดการราคาข้าวได้ ราคายางพาราก็อยู่ในวิสัยที่ทำได้เช่นกัน
ต่อข้อซักถามถึงกระแสตอบรับ นายพีรพัฒน์ยอมรับว่าได้รับเสียงตอบรับดีเกินคาด โดยเฉพาะจากกลุ่มเยาวชนและเด็กๆ ขณะที่ฐานเสียงเดิมยังคงถามหาและให้ความสนใจในตัวบิดา ซึ่งเป็นอดีต ส.ส. ที่ครองใจชาวบ้านมานาน
“หลายคนถามว่าผมจะทำได้ดีเท่าคุณพ่อไหม ผมตอบไปชัดเจนว่าต้องดีกว่า เพราะผมนำความรู้ความสามารถของคนรุ่นใหม่มาใช้ โดยมีคุณพ่อที่มีประสบการณ์การเมืองกว่า 30 ปีคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง การทำงานร่วมกันสองรุ่นย่อมให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าคนเดียวอย่างแน่นอน” นายพีรพัฒน์ กล่าว
นอกจากนี้ ยังยืนยันว่าไม่กังวลต่อกระแสการหาเสียงให้ร้ายป้ายสี โดยเชื่อมั่นในวิจารณญาณของชาวสตูลที่จะตัดสินจากผลงานและการกระทำที่ต่อเนื่องยาวนานมากกว่าคำพูด พร้อมทิ้งท้ายขอให้ประชาชนอดทนรอ เนื่องจากตนตั้งใจจะเดินเท้าเข้าพบปะให้ครบทุกพื้นที่อย่างละเอียดที่สุด
โดยในวันที่ 29 มกราคม 2569: พรรคภูมิใจไทย เตรียมจัดเวทีปราศรัยใหญ่ ณ บริเวณสนามสี่แยกเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล โดยมีแม่ทัพใหญ่ภาคใต้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม. และ นางสาวซาบิดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เตรียมขึ้นเวทีแสดงพลังและย้ำความเชื่อมั่นให้กับฐานเสียงในพื้นที่
สถานการณ์เลือกตั้งสตูล เขต 1 ครั้งนี้ คือการพิสูจน์บารมีของตระกูล “รัชกิจประการ” ในยุคผลัดใบ การส่ง นายพีรพัฒน์ ลงสนามถือเป็นยุทธศาสตร์ ที่หวังเก็บทั้งคะแนนนิยมส่วนตัวของคนรุ่นใหม่และฐานเสียงเดิมของบิดา
อย่างไรก็ตาม การเข้ามาของ พรรคประชาชน ที่เตรียมเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ วันที่ 24 มกราคม 2569 พร้อมแม่ทัพอย่าง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือเป็นความท้าทายสำคัญ เนื่องจากกระแส “การเมืองเชิงโครงสร้าง” อาจดึงส่วนแบ่งคะแนนในเขตเมืองไปได้ ดังนั้นเวทีปราศรัยวันที่ 29 ม.ค. ของภูมิใจไทย จึงไม่ใช่แค่การหาเสียงธรรมดา แต่คือการประกาศศักดาเพื่อรักษาอาณาจักร “สีน้ำเงิน” ไม่ให้พ่ายแพ้ต่อพายุสีส้มที่กำลังก่อตัวขึ้นในภาคใต้