ระทึก! เรือประมงลำใหญ่ไฟไหม้วอดจมกลางปากอ่าวท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช - เรือประมงขนาดใหญ่เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นกลางดึกขณะลอยลำอยู่ปากอ่าวท่าศาลา กู้ภัยควบคุมเพลิงไม่ได้ โชคดี เรืออีกลำช่วย 4 ลูกเรือที่ลอยคอในทะเลกลับขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย
วันนี้ (21 ม.ค.) เวลา 03.00 น. ทีมกู้ภัยไต้เต็กเซี่ยงตึ๊งท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นำเจ็ทสกีและกำลังทีมกู้ภัยเข้าตรวจสอบเรือประมงขนาดใหญ่ลอยลำอยู่บริเวณปากน้ำปากอ่าวท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา ซึ่งอยู่ในสภาพเพลิงไหม้รุนแรง โดยได้เข้าทำการค้นหาลูกเรือ
เมื่อไปถึงเรืออยู่ในสภาพไฟท่วมทั้งลำไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ และเมื่อค้นหาลูกเรือพบว่าได้ถูกเรืออีกลำช่วยไว้ได้แล้วขณะลอยคออยู่ในทะเล รวม 4 รายและได้นำเข้าฝั่งไว้ได้อย่างปลอดภัย ส่วนเรือประมงลำนี้ถูกเพลิงไหม้จนจมลงในที่สุดทรัพย์สินในเรือทั้งระบบนำดาวเทียมนำร่อง โซนาวัดความลึกและหาฝูงปลา และระบบเครื่องยนต์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประมงมูลค่านับล้านบาทจมใต้ทะเลพร้อมซากเรือ
เบื้องต้นนสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากระบบไฟฟ้าในเรือลัดวงจรในพื้นที่เก็บเชื้อเพลิงจึงเกิดไฟไหม้อย่างรุนแรงดังกล่าวขณะนี้เจ้าของเรืออยู่ระหว่างแจ้งพนักงานสอบสวน