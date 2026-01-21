อุทยานสิมิลันเก็บกู้ "อวนผี" กว่า 1 ตัน ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลจากภัยเงียบใต้มหาสมุทร

พังงา – อุทยานแห่งชาติสิมิลัน รวมพลังเก็บ “อวนผี” กว่า 1 ตัว หลังตรวจพบซากอวนจำนวนมากพัดติดอยู่กับแนวปะการัง ภัยเงียบใต้ทะเล คร่าชีวิตสัตว์ทะเลมาแล้วจำนวนมาก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันได้ดำเนินภารกิจเก็บกู้เศษอวนประมงขนาดใหญ่น้ำหนักกว่า 1 ตัน ที่พบในพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สล.2 (เกาะสิมิลัน) หลังจากทีมลาดตระเวนตรวจพบกองเศษอวนที่กำลังคุกคามชีวิตสัตว์ทะเลและทำลายระบบนิเวศใต้น้ำ ชุดปฏิบัติการดำน้ำได้เข้าดำเนินการอย่างเร่งด่วนด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ใช้เวลาหลายวันในการตัดและเก็บกู้เศษอวนที่พันกับแนวปะการังออกมาทีละส่วน เพื่อป้องกันไม่ให้ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลได้รับผลกระทบจากกระบวนการเก็บกู้
นายศิริวัฒน์ สืบสาย หน.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน กล่าวว่า เศษอวนที่ถูกทิ้งหรือหลุดลอยมาในทะเล มีชื่อเรียกในภาษาสากลว่า "Ghost Nets" หรือ "อวนผี" เนื่องจากแม้จะไม่มีเจ้าของควบคุมแล้ว แต่ยังคงดักจับสัตว์ทะเลต่อไปอย่างไม่รู้จบ สัตว์ทะเลที่ติดอวนเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นเต่าทะเล ปลาโลมา ฉลาม ปลาหมึก และปลานานาชนิด มักไม่สามารถดิ้นรนหลุดพ้นได้ นำไปสู่การบาดเจ็บสาหัส ขาดอาหาร หรือเสียชีวิตในที่สุด
สำหรับ อวนผี น้ำหนัก 1 ตัน ที่เก็บกู้ได้ในครั้งนี้ อาจมีอายุการจมอยู่ใต้ทะเลมานานหลายปี โดยตลอดระยะเวลานั้น อวนเหล่านี้ได้ดักจับสัตว์ทะเลนับไม่ถ้วน ทำลายแนวปะการังที่เป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารสำคัญของสิ่งมีชีวิตนับพันชนิด และปล่อยสารพิษจากการย่อยสลายของเส้นใยสังเคราะห์สู่ระบบนิเวศ ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลทั้งระบบ"
ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ขอให้ชาวประมงและผู้ประกอบการทางทะเลช่วยกันดูแลอุปกรณ์ประมงให้มั่นคง และนำเครื่องมือที่ชำรุดกลับมาทำลายอย่างถูกต้อง เพื่อร่วมกันดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป