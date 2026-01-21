ป่วนนราธิวาส! คนร้ายลอบวางระเบิด-เผารถพ่วงวอดคาโกดังที่ อ.สุไหงโก-ลก

นราธิวาส - คนร้ายลอบวางระเบิด-เผารถพ่วงตัวถังกระจาย ไฟไหม้เสียหายทั้งคันคาโกดังในพื้นที่ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก โชคดีไร้คนเจ็บ-ตาย
วันนี้ (21 ม.ค.) เวลาประมาณ 02.05 น. ตำรวจ สภ.สุไหงโก-ลกรับแจ้งเหตุมีคนร้ายลอบวางระเบิดขึ้นที่รถบรรทุกพ่วง ซึ่งจอดอยู่ภายในโกดังแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
ภายหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ จากการตรวจสอบเบื้องต้น ในที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้ส่วนหัวลากของรถบรรทุกพ่วงอย่างรุนแรง พบซากรถถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคัน เศษชิ้นส่วนระเบิดและตัวถังรถกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณโกดัง โชคดีที่ขณะเกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เนื่องจากเป็นเวลากลางดึก
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุ ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้ เพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บรวบรวมวัตถุพยานอย่างละเอียด เพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป