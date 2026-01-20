“ประชาชาติ” บุกปัตตานี! คลื่นมหาชน 2 หมื่นแห่ฟังปราศรัยใหญ่ “วันนอร์” ลั่น ไม่ขายศักดิ์ศรีให้พรรคสีเทา “พ.ต.อ.ทวี” ชูธง ปราบกัญชา คืนเศรษฐกิจให้คนตัวเล็ก
พรรคประชาชาติเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ ณ สนามศักดิ์เสนีย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ภายใต้ปณิธาน "ประชาชาติ สร้างคน คนสร้างชาติ" ท่ามกลางคลื่นมหาชนกว่า 20,000 คน ที่หลั่งไหลมาร่วมฟังวิสัยทัศน์จนเต็มพื้นที่ สะท้อนกระแสตอบรับแลนด์สไลด์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาชาติ ขึ้นเวทีย้ำเตือนว่าปัตตานีคือ "ดารุสสาลาม" หรือนครแห่งสันติธรรม ที่อบอวลด้วยความรู้และจริยธรรมของเหล่าอูลามะห์ จึงขอให้พี่น้องประชาชนร่วมกันปกป้องเกียรติยศของแผ่นดิน ไม่ยอมให้อิทธิพลของ "พรรคสีเทา" หรือนโยบายที่ขัดต่อหลักศาสนาเข้ามาหยั่งรากฝังลึก
“เงินที่เขาหยิบยื่นให้ ไม่ว่าจะเป็น 500 หรือ 2,000 บาท หากเขาให้มาก็จงรับไว้ด้วยมือซ้าย แต่เมื่อเข้าคูหา จงใช้มือขวาอย่างมีสติ กาเลือกสิ่งที่ ‘ฮาลาล’ (ถูกต้อง) เพื่อรักษาอนาคตของลูกหลาน อย่าให้เงินเพียงชั่วคราวมีอำนาจเหนือความถูกต้องและความศรัทธา” นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าว
พร้อมกันนี้ ยังได้ประกาศความมั่นใจในการกวาดที่นั่ง สส. ยกจังหวัด พร้อมย้ำว่าพรรคประชาชาติคือ "พรรคสีขาว" ที่ทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจไร้รอยมลทิน
ด้าน พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ ได้เจาะลึกถึงวิกฤตทางสังคม โดยชี้ว่านโยบายกัญชาเสรีคือ “มหันตภัยร้าย” ที่ทำลายสถาบันครอบครัวและสุขภาพจิตของประชาชน ซึ่งสถิติผู้ป่วยจิตเวชพุ่งสูงขึ้นกว่า 6.5 เท่า พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่า "กัญชาต้องกลับไปเป็นยาเสพติด" โดยจะอนุญาตให้ใช้เฉพาะในทางการแพทย์อย่างเคร่งครัดเท่านั้น
นอกจากนี้ หัวหน้าพรรคประชาชาติยังได้ประกาศสงครามกับความยากจนและการผูกขาดทางเศรษฐกิจ โดยระบุว่า เพื่อคืนอำนาจและสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม ยกระดับราคาสินค้าเกษตรให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ต่อสู้กับการขยายตัวของกลุ่มทุนผูกขาดผ่านร้านสะดวกซื้อ เพื่อเปิดโอกาสให้ร้านค้าปลีกและเศรษฐกิจในชุมชนกลับมาเข้มแข็ง
“ความมั่นคงที่แท้จริงต้องเริ่มจากท้องที่อิ่ม” พ.ต.อ. ทวี ย้ำทิ้งท้าย พร้อมเรียกร้องให้ชาวปัตตานีรวมพลังเลือกพรรคประชาชาติ เบอร์ 33 เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างประเทศและสร้างอนาคตใหม่ที่ยั่งยืน