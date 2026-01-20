กมธ.การทหาร ลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร และพนักงานสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ จ.ยะลา ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ณ จังหวัดยะลา
วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 เวลา 08.30 - 09.30 นาฬิกา พลเอก สวัสดิ์ ทัศนา ประธาน คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ นายสมบูรณ์ หนูนวล รองประธาน คนที่หนึ่ง ร้อยตำรวจเอก ฉลอง ทองนะ รองประธาน คนที่สอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองประธาน คนที่สาม นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล กรรมาธิการอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการกิจการทหารด้านความมั่นคงแบบองค์รวม เดินทางลงพื้นที่รับทราบและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและ พนักงานสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดปั้มน้ำกว่า 10 แห่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ในการนี้ นายนูรดีน บือราเฮง เจ้าของกิจการปั๊มน้ำมัน ปตท.418 (ขาเข้าตัวเมืองยะลา) ให้การต้อนรับพลเอก สวัสดิ์ ทัศนา ประธานกรรมาธิการ และคณะเดินทาง
จากนั้น พลเอก สวัสดิ์ ทัศนา ประธานกรรมาธิการ และคณะเดินทาง ได้มอบกระเช้าเพื่อแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงานสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง ตลอดจนรับทราบผลกระทบต่อภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการมอบกระเช้าและการพบปะผู้ได้รับผลกระทบถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ควบคู่ไปกับการรับฟังข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับผลกระทบด้านความปลอดภัย เศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเชิงนโยบายของคณะกรรมาธิการ เพื่อสนับสนุนการกำหนดแนวทางด้านความมั่นคงที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นศูนย์กลาง
นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมาธิการการทหารฯย้ำว่า การสร้างเสถียรภาพด้านความมั่นคงจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ โดยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ผ่านการให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบ เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเสริมสร้างความเชื่อมั่น ลดผลกระทบทางจิตวิทยา และสนับสนุนการฟื้นฟูความปกติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
ทั้งนี้ คณะกรรมธิการจะได้นำข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะที่ได้มาประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว้ภายใต้กรอบฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป