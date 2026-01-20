‘พ.ต.อ.ทวี ’ ชูโมเดล ‘เขตภาษีต่ำ’ ดึงเงินแสนล้าน-ปั้นพรรคประชาชาติเป็นมรดกคนพื้นที่

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2569 ที่โรงแรมยะลารามา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ พร้อมด้วยนายสุไลมาน บือแนปีแน ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 ยะลา เบอร์ 3, พล.ต.ต.ไมตรี สันตยากุล และ นายธนาธิป พรหมชื่น (กำนันเพื่อน) ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ได้ร่วมเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนและกลุ่มนักธุรกิจในพื้นที่ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจทั้งในมิติการสร้างสถาบันการเมืองและนโยบายเศรษฐกิจปากท้อง
พ.ต.อ.ทวี ได้เริ่มต้นด้วยการย้ำถึงอัตลักษณ์ของพรรคประชาชาติว่า ไม่ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นการรวมตัวของประชาชนหลากหลายอาชีพ ทั้งอดีตข้าราชการ ตำรวจ และนักวิชาการ โดยมีเป้าหมายให้เป็น "มรดกทางการเมือง" ของคนทุกกลุ่มในพื้นที่ ทั้งชาวไทยพุทธ มุสลิม และไทยเชื้อสายจีน
นอกจากนี้ พ.ต.อ.ทวี ยังได้กล่าวชื่นชม นายสุไลมาน บือแนปีแน ผู้สมัครเขต 1 ว่าเป็นคนที่มีความทุ่มเท ตลอดระยะเวลาที่เป็น ส.ส. กว่า 2 ปีเศษ ไม่เคยหยิบยกเรื่องส่วนตัวมาพูดในสภา แต่เน้นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนและปัญหาน้ำท่วมเป็นสำคัญ
ประเด็นไฮไลท์สำคัญคือการนำเสนอโมเดลแก้ปัญหาเศรษฐกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง พ.ต.อ.ทวี ระบุว่าต้อง "คิดนอกกรอบ" เนื่องจากนโยบายส่งเสริมการลงทุน (BOI) รูปแบบเดิมตลอด 22 ปีที่ผ่านมาอาจยังไม่ตอบโจทย์ โดยพรรคมีข้อเสนอเชิงโครงสร้าง เขตปลอดภาษี ผลักดันให้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตปลอดภาษี โดยเฉพาะภาษีสรรพสามิตน้ำมัน เพื่อทำให้ราคาน้ำมันลดลงเหลือประมาณลิตรละ 20 บาท เพื่อลดต้นทุนการผลิตและขนส่งและ เสนอให้ลด VAT จาก 7% เหลือเพียง 2% สำหรับพื้นที่พิเศษ เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายและจูงใจนักลงทุน
การบริหารจัดการพลังงาน นั้นพ.ต.อ.ได้ ระบุว่า ต้นทุนไฟฟ้าจริงอยู่ที่ 1.70 บาทต่อหน่วย เตรียมใช้กฎหมาย ศอ.บต. เข้ามาบริหารจัดการให้คนในพื้นที่ได้ใช้ไฟฟ้าในราคาถูกลง และเชื่อมโยงภูมิภาคโดยการนำโมเดลการพัฒนาเมืองจากประเทศจีนมาปรับใช้ โดยเชื่อมโยงโครงข่าย ปัตตานี-ยะลา ไปสู่ท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเชื่อว่าจะดึงเม็ดเงินลงทุนเข้าพื้นที่ได้นับแสนล้านบาท
ในมิติด้านวัฒนธรรม พ.ต.อ.ทวี ย้ำถึงความภูมิใจที่พรรคประชาชาติสามารถผลักดันให้ "วันตรุษจีน" เป็นวันหยุดราชการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สำเร็จ รวมถึงการส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐอย่าง ศอ.บต. ใช้ภาษาจีนในป้ายประกาศเพื่อการสื่อสารที่ครอบคลุม
สำหรับการเมืองภาพใหญ่ พ.ต.อ.ทวี ชี้ให้เห็นว่าแม้ในการเลือกตั้งปี 2566 พรรคจะได้ ส.ส. 9 คน แต่ก็ได้พิสูจน์บทบาทผ่านตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา) และตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวทิ้งท้าย พร้อมฝากหมายเลข 3 สำหรับ ส.ส.เขต 1 ยะลา และหมายเลข 33 สำหรับบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติไว้กับชาวจังหวัดยะลา