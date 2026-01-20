ชาวสุไหงโก-ลก กว่า 500 คน ร่วมแสดงเจตนารมณ์ปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบ หลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่

วันนี้ (20 ม.ค.) ประชาชนชาวสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยส่วนราชการ เครือข่ายญาลันนันบารู และผู้นำศาสนา ร่วมแสดงเจตนารมณ์ปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบ หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงบริเวณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส กิจกรรมประกอบด้วยการละหมาตฮายัตและดุอาร์ต่อเอกองค์อัลลอฮ์ของผู้ศาสนา และศาสนิกชาวมุสลิม เพื่อขอความสันติสุขให้บังเกิดในพื้นที่ จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมขับร้องบทเพลงขวานไทยใจหนึ่งเดียว เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ที่แม้จะมีความต่างด้านความเชื่อและศาสนา แต่ทุกคนก็ล้วนเป็นคนไทย เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและกลมเกลียว นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันเดินรณรงค์สร้างการรับรู้สู่สังคมโดยรอบ เพื่อให้เกิดเป็นกระเเสการปฏิเสธความรุนแรงในสังคมวงกว้างต่อไป
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมกันเเสดงถึงจุดยืนของประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของผู้ก่อเหตุรุนแรงและการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ หลังจากที่วันที่ 11 ม.ค.69 ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายลอบวางระเบิดและเผาปั๊ม ปตท. ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวมถึงปั๊มนำ้มัน ปตท. ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก ซึ่งเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อกิจการและพนักงาน แต่ยังรวมไปถึงวิถีชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจ และภาพลักษณ์ของพื้นที่ด้วย