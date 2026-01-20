รวบแล้วหนุ่มคลั่ง ทำร้ายคนบนถนนในพื้นที่พังงา

พังงา-ภัยสังคม! หนุ่มคลุ้มคลั่ง บนถนน ทำร้ายคนขี่ มอเตอร์ไซค์ริมถนน ชาวบ้านสุดทน แจ้งตำรวจรวบตัว พบก่อเหตุรายวัน
วันนี้ (20 มกราคม 2569) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโลกโซเชียลมีเดีย ในพื้นที่จังหวัดพังงา ได้มีการแชร์ภาพชายสวมเสื้อสีเหลือง เดินแบกสิ่งของอยู่ริมถนน ก่อนจะก่อเหตุทุ่มสิ่งของใส่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ทำให้รถล้มคว่ำกลางถนน จากนั้นคนร้ายยังพยายามเข้าทำร้ายร่างกาย ผู้เสียหายต้องรีบลุกขึ้นวิ่งหลบหนี และ คนร้ายได้ถือมีดไล่ตาม เหตุเกิดในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สร้างความหวาดผวาให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก และได้แจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัว เนื่องจากมีพฤติกรรมก่อเหตุรายวัน
ล่าสุด พ.ต.อ.วีระพงศ์ รักขิโต ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงา เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา แต่ในขณะนั้นผู้เสียหายยังไม่ได้เข้าแจ้งความ จนกระทั่งวันนี้ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความอย่างเป็นทางการ ตนจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและสายตรวจลงพื้นที่ และสามารถควบคุมตัวนายธนากร (ขอสงวนนามสกุล) ผู้ก่อเหตุไว้ได้
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และก่อเหตุสร้างความเดือดร้อน จนสร้างความเอือมระอาให้กับชาวบ้านในพื้นที่ อีกทั้งยังมีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความในคดีอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหลายคดี เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพังงา เพื่อใช้ประกอบสำนวนคดี ก่อนดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป