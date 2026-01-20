วิสามัญแกนนำเอี่ยวบึ้มปั๊มดับ 1 เหตุยิงปะทะขณะปิดล้อมที่ยะลา

ยะลา - ผบช.ภ.9 รุดตรวจสอบที่เกิดเหตุการณ์ยิงปะทะระหว่างปิดล้อมพื้นที่บ้านเปาะยานิ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา เบื้องต้นคนร้ายดับ 1 ราย อีกรายหนีไปได้ เชื่อเป็นคนร้ายรายสำคัญที่ก่อเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันและยิงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ จ.ยะลา
วันนี้ (20 ม.ค.) ความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายบุกเข้าปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านเปาะยานิ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา หลังมีหลักฐานว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน 11 จุด ในพื้นที่ชายแดนใต้เข้ามาซ่อนตัว โดยเจ้าหน้าที่ได้เจรจาเพื่อให้คนร้ายออกมามอบตัวเพื่อต่อสู้คดี แต่คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงออกมาจากในบ้านเข้าใส่เจ้าหน้าที่จนทำให้เกิดการยิงปะทะกันเป็นระยะเวลานานกว่า 8 ชม. เบื้องต้นพบมีคนร้ายเสียชีวิตอยู่ในบ้าน 1 ราย พร้อมอาวุธปืน 1 กระบอก ยังไม่ทราบชื่อ ส่วนคนร้ายอีกรายยังไม่พบตัว เชื่อว่าอาจจะสามารถหลบหนีไปได้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดของเจ้าหน้าที่
ล่าสุด พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พร้อมด้วยนายตำรวจระดับสูง ได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ ก่อนให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า การปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการขยายผลสืบสวนติดตามคนร้ายจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2569 ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหารายสำคัญซึ่งมีหมายจับในคดีความมั่นคงหลายคดี ได้เข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านเช่าภายในพื้นที่จังหวัดยะลา
เจ้าหน้าที่จึงได้สนธิกำลังร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา 91 และกำลังทหารจากกองทัพภาคที่ 4 เข้าปิดล้อมเพื่อทำการจับกุมตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ คนร้ายซึ่งหลบซ่อนอยู่ภายในบ้านได้ใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนี จนเกิดการปะทะกันขึ้น เบื้องต้นพบว่าคนร้ายเสียชีวิต 1 ราย ในจุดเกิดเหตุ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการเข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียด เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
“จากฐานข้อมูลความมั่นคง พบว่าคนร้ายกลุ่มนี้เป็นกลุ่มปฏิบัติการที่มีบทบาทสำคัญในพื้นที่ โดยเฉพาะความเชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมัน และเหตุซุ่มยิงเจ้าหน้าที่หลายครั้งในเขตอำเภอเมืองจังหวัดยะลา ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่สร้างความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งคนร้ายคนนี้ถือเป็นระดับหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่มีความสำคัญในพื้นที่ ดังนั้นจึงได้สั่งการและแจ้งเตือนไปยังกำลังพลทุกหน่วย รวมถึงประสานกับท่านแม่ทัพภาคที่ 4 และผู้บังคับบัญชาระดับสูง ให้เพิ่มมาตรการความเข้มงวดในการป้องกันตนเองและเฝ้าระวังจุดเป้าหมายต่าง ๆ เป็นพิเศษ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่กลุ่มแนวร่วมอาจจะมีการพยายามตอบโต้เจ้าหน้าที่จากการสูญเสียแกนนำในครั้งนี้” ผบช.ภ.9 กล่าว
พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุรุนแรงอย่างเด็ดขาด โดยเน้นย้ำการบูรณาการข้อมูลร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อให้พื้นที่เกิดความสงบสุขต่อไป