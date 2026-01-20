ตร.เมืองคอนรวบนักค้ายารายใหญ่ ยึดไอซ์ 2 กก. พบมีนามสกุลเดียวกับนักการมืองชื่อดัง

นครศรีธรรมราช - ตำรวจ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ตามรวบนักค้ายารายสำคัญ ยึดไอซ์ 2 กก.พร้อมปืน 1 กระบอก โดยระหว่างขับรถหลบหนีได้ไปชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันก่อนถูกจับ พบมีนามสกุลเดียวกับนักการเมืองชื่อดังรายหนึ่ง แต่เจ้าตัวอ้างไม่รู้จัก
วานนี้ (19 ม.ค.) ตำรวจงานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองนครศรีธรรมราช เข้าชาร์จจับกุม นายจักกฤษณ์ หรือ ซันทุ่งจีน นักค้ายาเสพติดรายสำคัญ ซึ่งกำลังนำไอซ์จำนวน 2 กก. เข้ามาส่งให้ลูกค้าในพื้นที่โดยตำรวจได้ติดตาม ปรากฎว่าผู้ต้องหารายนี้เห็นรถตำรวจได้รีบขับรถหลบหนีแต่ได้ไปชนกับรถจักรยานยนต์ ก่อนตำรวจจะชาร์จเข้าจับกุมตัวไว้ได้พร้อมของกลางยาไอซ์จำนวน 2 กก. ปืนพกสั้น 9 มม. จำนวน 1 กระบอก เครื่องกระสุน และตรวจยึดรถยนต์เก๋งสีแดงของผู้ต้องหา พร้อมโทรศัพท์มือถือ จากนั้นจึงได้คุมตัวเข้าสู่การขยายผลทันที
หลังจากการสอบขยายข้อมูลโดยชุดเจ้าหน้าที่ขยายผล พบว่าผู้ต้องหารายนี้คือ นายจักกฤษณ์ หรือซัน อายุ 30 ปี ซึ่งมีนามสกุลเดียวกับนักการเมืองชื่อดังรายหนึ่งในระดับผู้บริหารพรรคการเมืองชื่อดังเป็นที่รู้จักกันดี มีภูมิลำเนาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นนักค้ารายใหญ่ถูกตำรวจติดตามตัวมาระยะหนึ่งแล้ว ก่อนหน้านี้เพิ่งพ้นโทษในคดีจำหน่ายยาเสพติดรายย่อยมาได้ไม่นาน และหันมายกระดับเป็นผู้ค้ารายใหญ่
ก่อนเข้าจับกุมสายของตำรวจแจ้งว่า นายจักรกฤษณ์ ได้นำของบางอย่างขึ้นไปไว้ในรถและขับออกจากบ้าน ตำรวจซึ่งเฝ้าติดตามอยู่แล้วได้ขับรถติดตาม จนกระทั่งมาทันที่บริเวณใกล้เคียงอนามัยทุ่งจีน เมื่อเห็นตำรวจจึงพยายามขับรถหลบหนีแต่ไปชนกับรถจักรยานยนต์ ทำให้ นายจักรกฤษณ์ ลงมาจากรถและวิ่งหนีตำรวจก่อนถูกจับกุมไว้ได้ ซึ่งจากการขยายผลพบว่ายังมีการส่งยาเสพติดในเครือข่ายของผู้ต้องหารายนี้อีกจำนวนมาก ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตรวจยึดเพิ่มเติม ส่วนกรณีนามสกุลเดียวกับนักการเมืองชื่อดังนั้น นายจักรกฤษณ์ อ้างว่าไม่รู้จัก