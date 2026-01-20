แฟนบอลสตูลแห่ติดแฮชแท็ก #Saveบังฝาด หลังมีดราม่านำฟุตบอลโยงการเมือง

สตูล – แฟนบอลสตูลแห่ติดแฮชแท็ก #Saveบังฝาด หลังมีดราม่าฟุตบอลโยงการเมือง ด้านผู้สมัครพรรคกล้าธรรมเขต 1 ได้ออกชี้แจ้งพร้อมกล่าวขอโทษในการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน ย้ำไม่ดึงบอลเข้าสู่เกมการเมือง
วันนี้ (20 ม.ค.) กระแสดราม่าในวงการฟุตบอลจังหวัดสตูลที่ถูกมองว่าเชื่อมโยงกับการเมือง ส่งผลให้แฟนบอลจำนวนมากออกมาแสดงจุดยืนปกป้อง “บังฝาด” หรือ นายพงศพัศ ทิ้งนุ้ย ประธานสโมสร บุคคลสำคัญของสโมสร PT Satun FC พร้อมติดแฮชแท็ก #Saveบังฝาด หลังมีการหยิบยกประเด็นฟุตบอลไปกล่าวถึงบนเวทีปราศรัยย่อยของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 พรรคกล้าธรรม
ล่าสุด ในเวทีปราศรัยย่อยที่ตลาดเทศบาลตำบลฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล นายซอลีฮีน สุลต่าน อิสมาแอล ผู้สมัครพรรคกล้าธรรมได้ออกมาชี้แจงและกล่าวขอโทษต่อสาธารณชน ยอมรับว่าการสื่อสารก่อนหน้านี้อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน จนนำไปสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่แฟนบอล
นายซอลีฮีน ชี้แจงว่า พรรคมีแนวนโยบายผลักดันจังหวัดสตูลสู่การเป็น “สปอร์ตซิตี้” หรือเมืองกีฬา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเยาวชนในทุกชนิดกีฬา โดยการกล่าวถึงฟุตบอลในเวทีหาเสียง เป็นเพียงการสะท้อนภาพอดีตของฟุตบอลสตูลที่เคยยิ่งใหญ่ เช่น ฟุตบอลยามาฮ่าไทยแลนด์คัพ เพื่อปลุกความหวังให้กลับมาอีกครั้ง ไม่ได้มีเจตนาพาดพิงหรือวิจารณ์การบริหารทีมฟุตบอลในปัจจุบัน
นายซอลีฮีน ย้ำว่า คำพูดที่ถูกตีความว่าเกี่ยวข้องกับ “ผู้บริหาร” ไม่ได้หมายถึงผู้บริหารสโมสรฟุตบอล หรือบังฝาด แต่หมายถึงโครงสร้างการสนับสนุนในระดับนโยบายและผู้มีอำนาจในภาพรวม พร้อมยอมรับว่าตนไม่มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลงานแชมป์ฟุตบอลของสตูลในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากเคยไปทำงานต่างประเทศ ทำให้การสื่อสารบางช่วงไม่ชัดเจน และขออภัยต่อแฟนบอลและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ผู้สมัครพรรคกล้าธรรมยังกล่าวถึงความตั้งใจผลักดันนโยบายด้านกีฬาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการสนับสนุนเยาวชนในกีฬาหลากหลายประเภท เช่น ตะกร้อ ที่มีเด็กและเยาวชนในพื้นที่คว้าแชมป์มาแล้วหลายรายการ แต่ยังขาดการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ ซึ่งมองว่าหากรัฐและผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไม่ให้ความสำคัญ อาจทำให้เยาวชนหลุดออกจากเส้นทางที่ดีได้
ต่อมา นายซอลีฮีนได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมติดแฮชแท็ก #Saveบังฝาด ส่งสารถึงบังฝาดโดยตรง ระบุว่า ชื่นชมและเห็นถึงความเสียสละของบังฝาดที่ทำทีมฟุตบอลเพื่อจังหวัดสตูลมากว่า 10 ปี ทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ ยืนยันว่าไม่เคยมีเจตนาดึงฟุตบอลเข้าสู่เกมการเมือง หรือด้อยค่าทีมบริหาร โค้ช นักกีฬา และแฟนบอล พร้อมกล่าวขอโทษจากใจ หากถ้อยคำที่สื่อสารไปทำให้เกิดความไม่สบายใจ และหวังให้บังฝาดยังคงอยู่เคียงข้างทีมและเยาวชนสตูลต่อไป
ขณะที่แฟนบอลจำนวนมากยังคงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายแยก “กีฬาออกจากการเมือง” และร่วมกันปกป้องฟุตบอลสตูลในฐานะพื้นที่ความหวังของเยาวชนและชุมชน