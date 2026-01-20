เร่งซ้อมสะพาน้ดินเท้าบ้านบางพั ฒน์ ชำรุด หลังทำนทท. บาดเจ็บ

พังงา –นายอำเภอเมืองพังงา นำทีมเร่งซ่อมทางเดินเท้าบ้านบางพัฒน์ ที่ชำรุดเสียหาย ทำนักท่องเที่ยวบาดเจ็บ หวังฟื้นความเชื่อมั่นท่องเที่ยวชุมชน
นายพีรพัฒน์ เงินเจริญ นายอำเภอเมืองพังงา พร้อมด้วย นายสุวรรณ บุญโกย รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเตย นำคณะลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาทางเดินเท้าภายในชุมชนบ้านบางพัฒน์ ต.บางเตย อ.เมืองพังงา หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนชื่อดังของจังหวัดพังงา หลังทางเดินเท้าชำรุดทรุดโทรมจนมีการยุบตัว ทำให้นักท่องเที่ยวพลัดตกสะพานได้รับบาดเจ็บ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ พบว่านายช่างเทศบาล และผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการซ่อมแซมในจุดที่ชำรุดเร่งด่วน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ชั่วคราวก่อน โดยใช้ไม้ค้ำยันเสริมความแข็งแรงของโครงสร้าง และปูพื้นทางเดินเท้าใหม่ในบางช่วง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน
นายอำเภอเมืองพังงา กล่าวต่อว่า ทางเดินเท้าดังกล่าวก่อสร้างมานานกว่า 20 ปี ทำให้โครงสร้างเสื่อมสภาพตามกาลเวลา โครงสร้างเหล็กเกิดสนิมกัดกร่อน แผ่นพื้นคอนกรีตมีความบางและหลุดร่อนหลายจุด เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ โดยจังหวัดพังงาได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางเพื่อก่อสร้างใหม่ทั้งระบบ และได้รับการอนุมัติแล้ว แต่อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องจากอยู่ในช่วงการเลือกตั้ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ทำหนังสือชี้แจงถึงความจำเป็นเร่งด่วนไปแล้ว
คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับอนุญาต ซึ่งตนเองได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังในระหว่างการซ่อมแซม และยืนยันว่าทางอำเภอจะเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างถาวรโดยเร็ว เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านบางพัฒน์
ด้านชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่า หลังจากเกิดเหตุและเป็นข่าว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลง กระทบต่อรายได้ของคนในพื้นที่ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างถาวรโดยเร็ว เพื่อสร้างความปลอดภัยและฟื้นความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของชุมชนกลับมาอีกครั้ง