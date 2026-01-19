จับทันควัน หนุ่มย่องลักโทรศัพท์ร้านขายมือถือในห้างดัง อ้างหาเงินให้เมียใช้

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ชุดสืบสวนเมืองภูเก็ตใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง ตามรวบหนุ่มท่าศาลาเข้าไปขโมยไอโพน แทบเล็ต ร้านขายโทรศัพท์ ในห้างดังกลางเมืองภูเก็ต สารภาพต้องการนำเงินให้ภรรยาที่กำลังท้องใช้
เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ (19 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.เมืองภูเก็ต ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต นำโดย ร.ต.อ.ถาวร เฉ่งไล่ รองสว.สส.เมืองภูเก็ต และชุดสืบสวนฯ ร่วมกันจับกุม นายแวหามะ อายุ 26 ปี ชาวอ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยของกลาง โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Iphone รุ่น 13 Pro Max จำนวน 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Iphone รุ่น 15 Pro Max จำนวน 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Iphone รุ่น 16 Pro สีเทา จำนวน 1 เครื่อง แท็บเล็ต ยี่ห้อ Samsung รุ่น Galaxy Tab A11 สีเทา จำนวน 2 เครื่อง และ รองเท้าผ้าใบลายตารางหมากรุก สีขาวดำ จำนวน 1 คู่ โดยสามารถจับกุมได้ที่บริเวณ ภายในร้าน พีที โฟน ม.7 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
สำหรับการจับกุมดังกล่าว สืบเนื่องจากเมื่อเวลา 12.30 น. ของวันนี้ (19ม.ค.) เจ้าของร้านขายโทรศัพท์ภายในห้างแห่งหนึ่งต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต มาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองภูเก็ต ว่า มีคนร้าย 1 คน เข้าไปขโมยโทรศัพท์ที่เก็บไว้ในตู้เหล็กหลังจากปิดร้าน โดยคนร้ายได้ไปประมาณ 5 เครื่อง หลังจากนั้นชุดสืบสวนได้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดรูปพรรณของคนร้าย
จนกระทั่งเวลาประมาณ 14.30 น. ชุดสืบสวนได้รับแจ้งจากร้านขายโทรศัพท์ในพื้นที่ต.รัษฎา ได้มีคนต้องสงสัยเอาโทรศัพท์ไอโพนสภาพดีไปขายที่ร้าน ต่อมาชุดสืบสวนจึงไปตรวจสอบ พบ นายแวหามะ ยืนอยู่ภายในร้าน จึงได้ขอตรวจสอบกระเป๋าที่สะพายอยู่ ปรากฏว่า พบโทรศัพท์ไอโพน 1 เครื่อง และแทบเล็ต 2 เครื่อง
จึงได้สอบถามให้การยอมรับว่า ได้เข้าไปขโมยที่ร้านโทรศัพท์ในห้างดังกล่าว จึงควบคุมตัวมายัง ห้องปฎิบัติการส่วนหน้าสภ.เมืองภูเก็ต จากการสอบถาม นายแวหามะ ให้การยอมรับว่า ตนได้เข้าไปขโมยโทรศัพท์จริง ได้ไอโฟนมา 3 เครื่อง แทบเล็ต 2 เครื่อง โดยในช่วงเช้าได้เอาไอโพนไปขาย แล้ว 1 เครื่อง ได้เงินมา 10,000 บาท และ ช่วงบ่ายจะเอาไปขายอีก แต่มาถูกจับเสียก่อน โดยอ้างว่า ตนไม่มีงานทำลาออกจากงานมากว่า 2 เดือนแล้ว ประกอบกับภรรยาท้อง จึงต้องการนำเงินมาให้ภรรยาได้ใช้จ่าย
อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ฯได้แจ้งข้อหา “ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหรือรับของโจร” พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองภูเก็ตเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งการจับกุมดังกล่าวใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย