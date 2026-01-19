เหยื่อถูกโจรล้วงกระเป๋าในงาน EDM เผยมีคนมาชนขณะถ่ายรูปพลุก่อนที่แอปธนาคารจะเด้งเตือนมีการใช้บัตรหลายใบ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เหยื่อโจรล้วงกระเป๋าในงาน EDC ภูเก็ต เล่านาทีเกิดเหตุ คาดคนร้ายเดินเข้ามาชนในช่วงที่ทุกคนกำลังตื่นตาตื่นใจกับพลุ ที่ทางผู้จัดงาน ต่อจากนั้นไม่ถึง 10 นาที บัตรเครดิตทุกใบถูกรูดออกไปรวม 15 ครั้ง
จากกรณีเกิดเหตุนักท่องเที่ยวชาวไทย เดินทางมาเที่ยวงาน EDC ที่ภูเก็ต เมื่อคืนวันที่ 16 ม.ค.ที่ผ่านมา และ ถูกคนร้ายล้วงกระเป๋าของฝ่ายชาย ทำให้สูญเสียทรัพย์สินหลายรายการ ซึ่งมี แหวนเพชร 2 วง และ เงินจำนวนหนึ่ง นอกจากนั้นคนร้ายยังนำบัตรเครดิต จำนวน 9 ใบ ไปรูดไม่น้อยกว่า 15 ครั้ง สูญเงินกว่า 3 แสนบาท อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุทางผู้เสียหายได้ออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลือ และแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
โดยผู้เสียหายทั้ง 2 คน คือ นายกอล์ฟ และ เอแคร์ ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ว่า เหตุการณ์ล้วงกระเป๋าเกิดขึ้นตอนที่กำลังโชว์พลุ โดยแฟน ก็พยายามถ่ายคลิปวิดีโอให้กับตนเอง ซึ่ง จุดที่ทั้ง 2 อยู่ ไม่ได้เบียดกันถึงขนาดเดินไม่ได้ มีคนเดินไปมาตลอดเวลา และ ขณะที่กำลังถ่ายรูปก็มีคนเดินเข้ามาชนแฟนหนุ่มที่กำลังถ่ายรูป ลักษณะน่าจะเป็นเอเชียหรือไม่ก็แขกขาว ชน แฟน แรงๆ2ครั้ง ชนจนเซไปแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไร หลังจากนั้นไม่ถึง10นาที มีการรูดใช้เงินจากบัตรเครดิตการ์ด หลายบัตร หลายครั้ง มีข้อความเด้งรัวๆมาที่มือถือ จนแฟนรู้ตัวว่าแปลกๆ เลยดูกระเป๋าสะพาย พบว่าซิปกระเป๋าถูกเปิด และกระเป๋าสตางค์ซึ่งใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายได้หายไป ซึ่งในกระเป๋า มีแหวนเพชร เงิน และบัตรเครดิต บัตรต่างๆทั้งของตนและของแฟน จึงรีบแจ้งระงับบัตรแข่งกับมิจฉาชีพ ซึ่งเงินที่รูดเงินเป็นสกุลAEDอาหรับ ตนคิดว่า คนก่อเหตุเหมือนนำเครื่องมารูดภายในงานเลย
ขณะที่นายกอล์ฟ ผู้เสียหายกล่าวว่า หลายคนถามว่าเมาไหม ขอตอบตรงนี้เลยว่าไม่เมา เราเพิ่งมาถึงงานยังไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ใดๆ ทุกคนมีสติดีมาก แต่มิจฉาชีพ ก็ล้วงกระเป๋าได้ไวมาก สิ่งที่ต้องการตอนนี้คือแหวน เพราะมีความหมายกับตนมาก รวมทั้งเงินที่คุณยายให้ไว้เป็นขวัญถุงก่อนที่ยายจะเสียชีวิต
ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ ตอนนี้ได้กลับมาแล้ว โดยมีเจ้าของร้านกาแฟcoffee table top โทรมาแจ้งว่า พบบัตรต่างๆถุกทิ้งอยู่บริเวณป้ายsky deck ห่างจากจุดที่พวกตนยืนอยู่ ไม่ถึง 20 เมตร ทำให้ตนคิดว่าหลังจากที่ได้กระเป๋าไปเค้าใช้เวลาไม่นานในการลงมือรูกบัตรเครดิต หลังจากได้เงิน ได้ทรัพย์สินก้ทิ้งบัตรประชาชน และใบขับขี่ไว้ภายในงานทันที ส่วนคนก่อเหตุไม่รู้หายไปใหน
นายกอล์ฟ ยังกล่าวต่อไปว่า สำหรับแหวนเพชร ที่หายไป มีวงหนึ่งที่ไม่ค่อยใช้งาน เพราะเป็นแหวนที่ใช้ขอแฟนแต่งงานเมื่อ วันเกิดแฟน เดือนตุลาคมที่ผ่านมา และตนได้เห็นโฆษณาในงานว่า มีโซนสำหรับขอแต่งงานโดยเฉพาะ คู่ตนเป็นคู่ที่ชอบฟังเพลง จึงอยากได้โมเม้น ได้ความทรงจำ ว่า ตนมาขอแฟนแต่งงานที่นี่ และ ด้วยความที่ว่ากลัวว่าแหวนจะหายเลยไม่ให้แฟนใส่ จึงเก็บไว้ในกระเป๋าเงินและใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งการเก็บรักษาคิดว่าทำอย่างระมัดระวังที่สุด แต่ว่าดันไปเจอโจรที่มาล้วงกระเป๋าไป
ซึ่งตนคิดงานแบบนี้ ไม่ควรที่จะมีมิจฉาชีพปะปนเข้ามาได้ ภายในงานอยากให้เข้มงวดกวดขันเพิ่มการตรวจตราให้มากขึ้น รวมทั้งให้เพิ่มกล้องวงจรปิดก็ยิ่งดี สำหรับในงานนี้เขาแจ้งว่าไม่มีกล้องวงจรปิดอะไรเลย