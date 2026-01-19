เจ้าท่าภูเก็ต ร่วม ตร.ท่องเที่ยว-ตร.น้ำ ตรวจเข้มสารเสพติดคนประจำเรือ ยกระดับความปลอดภัยทางทะเล

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เจ้าท่าภูเก็ต ร่วม ตำรวจน้ำและตำรวจท่องเที่ยว ตรวจเข้มสารเสพติดคนประจำเรือ ที่ท่าเรือรัษฎา เดินหน้านโยบาย “ต้องเป็นศูนย์” ยกระดับความปลอดภัยทางทะเล ตรวจ 87 คน พบสารเสพติด 4 ราย
เมื่อเวลา 07.30 น. วันนี้ (19 ม.ค.69) ที่ ท่าเทียบเรือรัษฎา นายอดูลย์ ระลึกมูล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต บูรณาการร่วมกับ ตำรวจน้ำภูเก็ต ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการกวดขันมาตรการตรวจสารเสพติดในกลุ่มคนประจำเรือ เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางทะเล ตามนโยบายกรมเจ้าท่าและจังหวัดภูเก็ต ที่กำหนดให้การใช้สารเสพติดในคนประจำเรือต้องเป็นศูนย์
การตรวจครั้งนี้ เป็นมาตรการต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน ซึ่งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต ได้ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสารเสพติดที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง โดยตรวจทั้งสิ้น 87 ราย พบผู้เสพและส่งเข้าสู่กระบวนการบำบัดจำนวน 4 ราย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการเดินเรือ
นายอดูลย์ ระลึกมูล เจ้าท่าภูเก็ต กล่าวว่า การบูรณาการทำงานร่วมกันของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ตำรวจน้ำภูเก็ต ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการตรวจเชิงรุกทั้งในเรื่องใบอนุญาตใช้เรือ และการใช้สารเสพติดของคนประจำเรือ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยยับยั้งผู้ที่ใช้หรือคิดจะใช้สารเสพติด และยกระดับความปลอดภัยทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับมาตรการทางกฎหมาย หากพบผู้ควบคุมเรือหรือผู้ใช้เครื่องจักรยนต์มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กรมเจ้าท่าจะดำเนินการพักใช้ใบอนุญาตเป็นระยะเวลา 2 ปี และหากมีการกระทำผิดซ้ำซาก อาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด
“ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความมุ่งมั่นร่วมกันในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพื่อให้การเดินทางทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง” นายอดูลย์ กล่าวย้ำ