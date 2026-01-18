มอบตัวแล้วหัวหน้า รปภ. โรงแรม ใช้มาสเตอร์คีย์ พยายามบุกเข้าห้องดีเจสาว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ปิดจบ! มอบตัวแล้ว หัวหน้ารปภ.โรงแรมหรูภูเก็ต ใช้มาสเตอร์คีย์ พยายามบุกเข้าห้องดีเจสาว แสบพบหลังก่อเหตุได้ลบภาพกล้องวงจรปิด แต่โรงแรมกู้กลับมาได้ หลักฐานชัดมัดตัวเต็มๆ
จากกรณีเมื่อวันที่ 17 ม.ค.2569 มีหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งเป็นดีเจ เข้าไปพักที่โรงแรมหรูในพื้นที่ ต. เชิงทะเล จ. ภูเก็ต แต่กลับต้องเจอเหตุการณ์ มีคนพยายามเปิดประตูเพื่อเข้าห้องพัก แต่ไม่สามารถเปิดประตูได้ เนื่องจากติดสลักล๊อคประตู หลังเกิดเหตุได้มีการแจ้งความ โดยจะได้ทำการสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ล่าสุดวันนี้ 18 ม.ค.69 เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ได้ทำการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบภาพวงจรปิดภายในโรงแรม ทราบว่า ผู้ที่ก่อเหตุในครั้งนี้คือ ส.ต.คณิศร อายุ 39 ปี ซึ่งเป็นอดีตทหาร ซึ่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรม
โดยตามวันเวลาเกิดเหตุ ผู้ก่อเหตุซึ่งออกเวรตั้งแต่เวลา 16.00 น. แต่ไม่กลับบ้าน ได้แอบพักที่ห้องทำงานภายในโรงแรม โดยได้แต่งกายด้วยเสื้อยืด กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ ใช้มาสเตอร์คีย์การ์ดของแม่บ้านรายวันที่ผู้ก่อเหตุหน้าที่เก็บรักษา ไปพยายามเปิดห้องพักที่อยู่ใกล้เคียงกับห้องพักผู้เสียหายหลายห้อง และ ได้เดินมาที่หน้าห้องพักผู้เสียหายเลขที่ 2203 โดยได้กดกริ่ง , เคาะประตู และพูดว่า "He!!o"
หลังจากนั้นได้วิ่งไปแอบตรงมุมห้อง ต่อมาได้เดินมายังห้องพักผู้เสียหายอีกครั้ง และใช้กุญแจมาสเตอร์คีย์การ์ดเปิดประตูออกมา โดยพยายายามเข้าไปในห้อง แต่ไม่สามารถเข้าไปได้เนื่องจากผู้เสียหายซึ่งอยู่ในห้องพักได้ใส่สลักคล้องด้านในไว้และได้ใช้มือมือดันพร้อมกับส่งเสียงโวยวาย ผู้ก่อเหตุจึงหลบหนีไป และผู้ก่อเหตุได้ไปลบข้อมูลในวงจรปิดขณะเกิดเหตุ ซึ่งภายหลังทางโรงแรมสามารถกู้
คืนมาได้
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.เชิงทะเล ได้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุ และนำตัวมาพบพนักงานสอบสวนจึงได้ แจ้งข้อกล่าวหา" พยายามบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน" ส่วนผู้ก่อเหตุทางโรงแรมได้บอกเลิกสัญญาจ้างแล้ว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ควบคุมตัวไว้ เนื่องจากผู้ต้องหาเข้ามามอบตัวเอง และทางตำรวจยังไม่ได้ออกหมายจับ แต่ก็ให้ไปศาลจังหวัดภูเก็ตในวันพรุ่งนี้หากไม่ไปเจ้าหน้าที่จะออกหมายจับต่อไป