นทท.อินเดีย คลั่งปีนขึ้นไปเต้นบนรถชาวบ้าน ก่อนหมดสติ และเสียชีวิต ก่อนเกิดเหตุเพิ่งกลับจากเที่ยวงานดนตรี

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - นักท่องเที่ยวชาวอินเดีย คลั่งปีนขึ้นไปเต้นบนกระบะรถชาวบ้าน ที่จอดข้างถนน สอบสวนเบื้องต้นก่อนเกิดเหตุเพิ่งกลับจากเที่ยวงานดนตรีระดับโลก สุดท้ายหมดสติ เจ้าหน้าที่นำตัวส่งรพ. แต่ยื้อไม่ไหว เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เมื่อเวลา 03.15 น.วั นที่ 18 ม.ค.69 พ.ต.ท.ธนภพ รัตนบุรี สว.(สอบสวน) สภ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งจากห้องฉุกเฉิน รพ.ถลาง ว่า มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมีอาการหมดสติ ถูกส่งมารักษาที่โรงพยาบาล แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา หลังจากรับแจ้ง จึงรายงานให้ พ.ต.อ.นิกร ชูทอง ทราบ ก่อนเดินทางไปตรวจสอบสอบ
ที่เกิดเหตุภายในห้องฯ พบศพ นายเจ็น สากชัม(MR.JAIN SAKSHAM) อายุ 28 ปี สัญชาติอินเดีย นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วย สวมเสื้อกล้ามสีดำ สวมกางเกงขาสั้น ตรวจสอบตามร่างกายไม่พบบาดแผล หรือร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตาย ได้เข้าไปเที่ยวงานแสดงดนตรีระดับโลก EDC ซึ่งจัดขึ้นพื้นที่ ต.เชิงทะเล ภูเก็ต พร้อมกับเพื่อน หลังจากงานเลิก ผู้ตายได้เดินมายังที่จอดรถบริเวณโรงเรียน และเกิดอาการคลั่งปีนขึ้นไปได้ขึ้นไปเต้นท้ายรถกระบะของชาวบ้านที่จอดอยู่ริมถนน ต่อมาทางชาวบ้านได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจสภ.เชิงทะเล เพื่อให้เข้าระงับเหตุ
เมื่อตำรวจมาถึงเห็นผู้ตายนอนหมดสติแล้ว ทางหน่วยกู้ชีพจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลถลาง และ เสียชีวิตในเวลาต่อมาที้โรงพยาบาล โดยแพทย์เวร แจ้งว่าไม่สามารถระบุการเสียชีวิตได้ จึงให้ส่งศพไปชันสูตร ที่ รพ.วชิระภูเก็ต เพื่อให้แพทย์นิติเวชชันสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด จากนั้นประสานสถานฑูตอินเดีย เพื่อติดต่อญาติผู้เสียชีวิตมานำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป