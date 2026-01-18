[ชมคลิป] สลด! เกิดเหตุรถไฟชนกับรถยนต์ที่สะเดา ตาย 1 เจ็บ 1

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รถไฟขบวนที่ 948 ปาดังเบซาร์ หาดใหญ่ ได้ชนกับรถยนต์ ที่บริเวณบ้านบางควาย ม.7 ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย
วันนี้ (18 ม.ค.) เมื่อเวลา 11.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสะเดา ร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพร่วมใจ ปาดังเบซาร์ ได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถยนต์กระบะ บริเวณถนนข้ามทางรถไฟ บ้านบางควาย ม.7 ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา จึงได้รีบไปตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ 4 ประตูสีขาว เลขทะเบียน งบ 7710 สงขลา ถูกชนอยู่ในสภาพพังยับเยิน และมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถ 1 ราย ทราบชื่อ นายธีรศักดิ์ ราชวงศ์ อายุ 29 ปี และมีผู้บาดเจ็บอีก 1 ราย คือ นายภาณุ บัวสนิท อายุ 26 ปี เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้นำส่งโรงพยาบาลปาดังเบซาร์แล้ว
จากการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ในขณะนั้น บอกว่า รถยนต์คันดังกล่าวได้ขับออกมาจากในหมู่บ้าน พอมาถึงจุดข้ามทางรถไฟรถยนต์ได้จอดชะงักอยู่กับที่ จนกระทั่งรถไฟมาด้วยความเร็วพุ่งชนเข้าอย่างจัง ทำให้รถยนต์กระบะกระเด็นออกไปไกลกว่า 100 เมตร มีสภาพพังยับเยิน ชิ้นส่วนกระจัดกระจาย และทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว
โดยภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณถนนข้ามทางรถไฟ ก็สามารถเห็นได้ชัดเจนว่ารถยนต์คันดังกล่าวได้จอดอยู่บนทางรถไฟ และรถไฟพุ่งชนเข้าอย่างจัง
ชาวบ้านยังบอกอีกว่ารถยนต์กระบะคันดังกล่าวนั้นมาที่นี่ประจำ เพราะมาเก็บเงินรายวันที่ปล่อยให้ชาวบ้านกู้ ชาวบ้านคุ้นหน้าคุ้นตาดีแต่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ เพราะรถยนต์คันดังกล่าวก็ขับผ่านผ่านมาทุกวัน ซึ่งบริเวณทางดังกล่าวก็มีป้ายแจ้งเตือนของทางรถไฟเห็นได้อย่างชัดเจน ว่าก่อนข้ามทางรถไฟให้ระวังรถไฟด้วยเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสะเดาได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานให้เข้ามาเก็บหลักฐาน และจะจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป