เผยสาเหตุแล้ว พกแหวนเพชรมางาน EDC หวังเซอร์ไพรส์แฟนสาว แต่ถูกโจรเซอร์ไพรส์กลับหนักมาก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตอบแล้ว! สาเหตุ พกแหวนเพชรมาร่วมงาน EDC เตรียมเซอร์ไพรส์แฟนสาว แต่ถูกโจรต่างชาติเซอร์ไพรส์กลับหนักมาก คาดตามกลับมายาก วอนขอแหวนกับเอกสารคืน พร้อมเล่านาที่เกิดเหตุเงินถูกรูดออกรัวๆ
จากกรณี ผู้ใช้เฟสบุ๊ค Acare Alice ได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยแชร์ภาพจำนวน 3 ภาพ เป็นภาพแหวนและกระเป๋าเงิน พร้อมระบุข้อความว่า “ขอแรงเพื่อนๆ ช่วยแชร์ด้วยค่ะ แฟนเอแคร์โดนล้วงกระเป๋าในงาน EDC ภูเก็ต โจรได้ทรัพย์สินไปคือกระเป๋าเงิน และแหวนเพชร มีสลักชื่อ Acare&Golf ซึ่งมีความสำคัญกับเรามากฝากเพื่อนๆ ร้านเพชร โรงจำนำ ในภูเก็ตและใกล้เคียง หากใครนำแหวนเพชรลักษณะตามภาพมาขาย โปรดติดต่อกลับด่วน 089-700-6311
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้สอบถาม นายกอล์ฟ ผู้เสียหาย เล่าว่า ตนและแฟนสาวเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมาร่วมงานคอนเสิร์ต EDC Thailand 2026 ที่จังหวัดภูเก็ต โดยเดินทางถึงงานประมาณเวลา 21.00 น. ขณะที่กำลังยืนอยู่ในงาน ได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันธนาคารดังขึ้นต่อเนื่อง เมื่อเปิดตรวจสอบพบว่ามีการใช้บัตรเครดิตของตนไปเป็นเงินรวมประมาณ 300,000 บาท
จากนั้นจึงรีบตรวจสอบกระเป๋าคาดอก พบว่าซิปกระเป๋าถูกเปิดออก และกระเป๋าเงินยี่ห้อ Louis Vuitton ได้หายไป ภายในกระเป๋ามีทรัพย์สินหลายรายการ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนของตนและแฟนสาว ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ แหวนเพชรมูลค่าประมาณ 300,000 บาท เงินสดจำนวน 2,500 บาท และ บัตรเครดิตอีกหลายใบ
นายกอล์ฟ ระบุว่า ขณะนี้ได้เข้าแจ้งความไว้แล้วที่สถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้ง ว่า คดีลักษณะนี้ค่อนข้างติดตามตัวคนร้ายได้ยาก เว้นแต่คนร้ายนำแหวนเพชรไปขาย จึงจะสามารถสืบหาตัวผู้ก่อเหตุและดำเนินคดีตามกฎหมายได้
นายกอล์ฟ กล่าวต่อไป ถึงสาเหตุที่พกแหวนเพชร ที่มูลค่าสูง ติดตัวไปในงาน เพราะตนทราบมาก่อนว่าภายในงานมีโซนสำหรับขอแต่งงาน จึงตั้งใจนำแหวน มาเซอร์ไพรส์แฟนสาว แต่กลับมาเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นเสียก่อน ทั้งนี้จึงอยากขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันแชร์ข้อมูล เพื่อให้คนร้ายนำแหวนเพชรและเอกสารสำคัญ โดยเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชน มาคืน เนื่องจากมีความสำคัญกับตนเป็นอย่างมาก