ดีเจสาว มาร่วมงาน EDC ถูกบุคคลคนลึกลับ ใช้คีย์มาสเตอร์ พยามเปิดห้องพักโรงแรม ล่าสุดแจ้งความแล้ว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ดีเจสาว เดินทางมาร่วมงาน EDC แต่รู้สึกไม่สบายตัดสินใจนอนพักที่ห้องพักในโรงแรม แต่ต้องผวากลางดึก หลังมีบุคคลปริศนา มาเคาะประตู แถมใช้คีย์มาสเตอร์ พยายามเปิดประตูเข้ามาในห้องพัก เชื่อเป็นคนใน
กรณี ดีเจสาวรายหนึ่ง ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Mirinda Nalinrattanawadee บอกเล่าถึงเหตุการณ์สุดระทึกที่เกิดขึ้นระหว่างเข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งที่ จ.ภูเก็ต ว่า “เดิมทีตั้งใจเดินทางไปงาน EDC กับเพื่อน แต่เนื่องจากมีอาการป่วย จึงตัดสินใจพักอยู่ในห้องโรงแรมเพียงลำพังระหว่างพักผ่อนในห้อง ได้ยินเสียงกดกริ่งหน้าห้องจากบุคคลปริศนา”
“หลังจากนั้นไม่นาน มีการกดกริ่งซ้ำอีกครั้งในลักษณะที่สร้างความผิดสังเกต ครั้งที่สองบุคคลดังกล่าวใช้ คีย์การ์ด เปิดประตูและพยายามดันเข้ามาในห้อง โชคดีที่ได้ล็อกสลักประตูจากด้านในไว้อีกชั้น ทำให้บุคคลปริศนาไม่สามารถเข้ามาได้”
“หลังเหตุการณ์สงบ รีบติดต่อสอบถามไปยังพนักงานโรงแรม ทางโรงแรมแจ้งว่าได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้ว พนักงานยืนยันว่า ‘ไม่พบใครมาเปิดประตูห้อง’ ในช่วงเวลาดังกล่าวและได้นำภาพเหตุการณ์ที่บันทึกไว้มาแสดงเป็นหลักฐาน แต่ก็ยังไม่ได้รับคำอธิบายที่ชัดเจนจากโรงแรม”
ต่อมาวันที่ 17 มกราคม 2569 ดีเจสาว ตัดสินใจเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล และอัพเดตความคืบหน้าผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า ทางโรงแรมแจ้งว่า “มีการออก Key Master จากบุคคลภายในโรงแรมจริง ขณะนี้ทางโรงแรมอยู่ระหว่างการสืบสวนว่าใครเป็นผู้ใช้ Key Master ดังกล่าว และได้ย้ายที่พักออกจากโรงแรมเดิมแล้ว พร้อมขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง”
หลังจากนั้นดีเจสาวคนดังกล่าวได้โพสต์ข่อความเพิ่มเติมระบุว่า “สรุปเลยนะคะ..ก็คือคนในโรงแรมค่ะ ทางโรงแรมแจ้งมาแล้วว่ามีการออก Key Master จากใครซักคนในนั้น ตอนนี้ทาง รร.กำลังสืบต่อไปอีกทีค่ะว่าเป็นใคร”
“เราไม่สามารถลงอะไรใน Facebook ได้มากเท่าไหร่ เนื่องจากข้อกฎหมาย หลังจากนี้จะมาสรุปอัพเดทรวดเดียวอีกทีนะคะ ขอบคุณทุกๆ คนที่เป็นห่วงนะคะ ตอนนี้กำลังมูฟเปลี่ยนที่พักมาอีกทีนึงแล้วค่ะ”
ทั้งนี้ หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ตำหนิระบบรักษาความปลอดภัยของโรงแรม และเตือนภัยผู้หญิงที่ต้องเดินทางพักผ่อนคนเดียวว่า "สลักล็อคประตูชั้นที่สอง" คือสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย