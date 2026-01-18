สายตื๊ด! ออกโรงเตือนภัย โจรต่างชาติแฝงตัวล้วงกระเป๋า ในงาน EDC มีคนโดนแล้ว สูญนับล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – สายตื๊ด! ออกโรงเตือนภัย งาน EDC THAILAND 2026 PHUKET ระวังถูกมิจฉาชีพแฝงตัวร่วมงานลวงกระเป๋า ล่าสุดโดนแล้ว คนร้ายล้วงกระเป๋า ฉกแหวนเพชร 2 วง เป๋าสตางค์ เอาบัตรเครดิตไปรูดสูญอีกกว่า 3 แสนบาท รวมนับล้านบาท
วันนี้ ( 18 ม.ค.69) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก รายหนึ่งได้โพสต์ภาพถ่ายจำนวน 3 รูป โดยเป็นแหวนเพชร 2 รูป และ กระเป๋าสตางค์แบรนด์เนมชื่อดังอีก 1 ใบ พร้อมระบุข้อความ ว่า"พี่ชายของอุ้มโดนลวงกระเป่าภายในงาน ได้แหวนเพชร 2 วง กระเป๋าตัง หายไปมูลค่าร่วมหลายล้านบาท นอกจากนั้นคนร้ายยังได้นำบัตรเครดิตรูดเงินออกไปทันที 300,000 บาท รูดครั้งละ 40,000 บาท เป็น 10 ครั้ง ในสกุลเงิน AED (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ดูไบ ในงานคือ มีมิจฉาชีพ เป็นกระบวนการ ตอนนี้มาแจ้งความที่ สภ.เชิงทะเลแล้วคะ การได้คืนคงจะยาก แต่ขอให้ทุกท่านระวังตัว" จากนั้นได้มีผู้คนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
นอกจากนั้นยังมี ผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกราย โพสต์ ภาพเดียวกันกับรายแรก โดยระบุข้อความว่า ขอแรงเพื่อนเพื่อนช่วยแชร์ด้วยค่า แฟนเอแคร์โดนล้วงกระเป๋าในงาน EDC ภูเก็ต โจรได้ทรัพย์สินไปคือ กระเป๋าเงินและแหวนเพชร มีสลักชื่อ Acare&Golf ซึ่ งมีความสำคัญกับเรามาก ฝากเพื่อนๆ ร้านเพชร โรงจำนำ ในภูเก็ตและใกล้เคียง แชร์บอกให้ทุกคนด้วยนะคะ"
อย่างไรก็ตามหลังมีการโพสต์ภาพและข้อความดังกล่าว ก็ได้มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยขณะนี้ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความไว้แล้ว