ชาวเบตงเผาหญ้าแห้ง-กอไผ่ ไฟลามไหม้สวนทุเรียนเพิ่งปลูกเสียหาย 5 ไร่

ยะลา -เกิดเหตุไฟไหม้สวนทุเรียนใน อ.เบตง ที่เพิ่งปลูกเสียหาย 5 ไร่ ห่างจากบ้านเรือนประชาชน 500 เมตร ด้านนายกเทศมนตรีเมืองเบตง ขอความร่วมมือชาวบ้านพี่น้องเกษตรกร งดการเผาในช่วงหน้าแล้ง
วันนี้ (17 ม.ค.) นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง พร้อมด้วยนายยะโกะ ปะจู หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองเบตง ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้สวนทุเรียนของชาวบ้าน เนินเขาชุมชน กม.2 (กอ มอ สอง ) ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา จึงนำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงจำนวน 1 คัน รีบรุดเข้าที่เกิดเหตุ พร้อมเจ้าหน้าที่ ตำรวจสภ.เบตง, และ อส.อำเภอเบตง
เมื่อเดินทางไปถึง เพลิงกำลังลุกลามไหม้เผาสวนทุเรียนของชาวบ้าน ที่อยู่บนเนินเขาห่างจากบ้านเรือนประชาชนเพียง 500 เมตร ที่อาศัยอยู่กว่า 20 ครัวเรือน เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองเบตง พร้อมกำลัง อส. ได้นำรถน้ำเข้ามาในพื้นที่ ช่วยกันฉีดน้ำ ดับไฟ แต่เนื่องจากไฟได้ลุกลามเป็นวงกว้าง และไหม้หลายจุด จึงทำให้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ กอปรกับรถน้ำไม่สามารถเข้าไปถึงจุดต่างๆ ที่ไฟกำลังไหม้เพราะพื้นที่เป็นเนินเขาและต้นยางพาราล้มขวางบางจุด เจ้าหน้าที่จึงต้องช่วยกันลากสาย ต่อสายน้ำไปฉีดน้ำตามจุดต่างๆ ที่เกิดเพลิงไหม้ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมเพลิงไว้ได้
จากการสอบถามญาติเจ้าของสวนทราบว่า คุณลุงได้เข้ามาสวน และได้จุดไฟเผาหญ้าแห้ง กอไผ่ที่เพิ่งตัด เนื่องจากพึ่งปลูกทุเรียนใหม่ ไม่นานไฟได้ลามสวนทุเรียน เนื่องจากด้านบนลมแรง ติดไฟได้ง่าย จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เกษตรปลูกทุเรียน 20 ไร่ จากเหตุเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายสวนทุเรียนที่พึ่งปลูกใหม่เสียหายไป 5 ไร่
นายรอแม ชาวบ้าน เล่าว่า ขณะที่ตนกำลังขายของที่ตลาด ญาติๆ โทรฯ มาว่า เกิดไฟไหม้สวนหลังบ้าน ตนตกใจมากหลังทราบเรื่องจึงรีบขี่มอเตอร์ไซค์มาดู เพราะแถวบ้านมีเด็กและผู้สูงอายุ กังวลว่าเพลิงจากใกล้บ้านเรือน
นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวว่า เข้าสู่ฤดูแล้งของทุกปี ความเสี่ยงจากการเกิดไฟป่าและการเผาในที่โล่งจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สภาพอากาศที่แห้งแล้ง ลมแรง และความชื้นต่ำ ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ไฟลุกลามได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของประชาชน และคุณภาพอากาศโดยรวม โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
ถึงแม้ว่าขณะนี้ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วก็ตาม ในช่วงนี้ที่มีอากาศร้อนอบอ้าวและมีลมแรงในบางครั้ง อาจทำให้มีโอกาสที่จะเกิดไฟลามไปยังพื้นที่เพาะปลูกทุเรียน และอาจลามไปยังบ้านเรือนประชาชนที่มีบ้านใกล้เคียงได้ ฤดูแล้งนี้ขอให้ชาวบ้านหยุดเผา หยุดไฟป่า ลดฝุ่นพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีประชาชนทุกคน