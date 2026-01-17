ผู้ว่าฯ นราธิวาสมอบ 21 ล้านบาทเยียวยารอบแรกเหยื่อระเบิดปั๊มน้ำมัน 5 แห่ง

นราธิวาส - ผู้ว่าฯ นราธิวาสมอบเงินเยียวยาก้อนแรกกว่า 21 ล้านบาทแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน 5 จุด ผนึกกำลังสำรวจความเสียหายจบใน 7 วัน เผยเร่งประสาน ปตท. ติดตั้งหัวจ่ายใหม่หวังเปิดบริการโดยเร็ว พร้อมยกระดับคุมเข้มชายแดนสกัดเหตุซ้ำซาก
วันนี้ (17 ม.ค.) ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านทรัพย์สินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง 5 แห่งในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.ระแงะ จะแนะ เจาะไอร้อง แว้ง และสุไหงโก-ลก รวมยอดเงินเยียวยา 21.7 ล้านบาท ขณะที่การฟื้นฟูพื้นที่ภาพรวมดำเนินการจัดการได้แล้ว 90%
ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยา จังหวัดนราธิวาสพบว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวในพื้นที่ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 20 ราย รวมรายการทรัพย์สินที่เสียหาย 36 รายการ โดยคณะกรรมการมีมติอนุมัติวงเงินช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 21,723,176.42 บาท
สำหรับรายการทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายหลักประกอบด้วยโครงสร้างสถานีบริการน้ำมัน และร้านสะดวกซื้อ 7-11 ร้านกาแฟ Cafe Amazon และร้านค้าปลีกในบริเวณปั๊ม
อาคารสำนักงาน ศูนย์อาหาร อาคารละหมาด และโรงแรมที่พัก รวมถึงยานพาหนะ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตลอดจนทรัพย์สินส่วนบุคคลอย่างโทรศัพท์มือถือ
ด้านนางมาซีฮัน มะต่าย ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขาตันหยงมัส. อ.ระแงะ จ.นราธิวาส กล่าวขอบคุณภาครัฐที่ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการ โดยเงินก้อนนี้มีความสำคัญเพื่อผู้ประกอบการจะได้นำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อฟื้นฟูความเสียหายในเบื้องต้นต่อไป
ขณะที่นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ระบุว่า ขณะนี้กระบวนการฟื้นฟูในภาพรวมคืบหน้าไปแล้วกว่า 90% โดยได้รับความร่วมมือจากช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และทีมจังหวัด ทำให้สรุปตัวเลขความเสียหายได้ภายใน 7 วัน จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ 10 วัน
สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาในครั้งนี้ ผู้ว่าฯ นราธิวาส อธิบายถึงขั้นตอนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบราชการ แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่รอบแรกซึ่งเป็นการจ่ายทันทีในวันนี้ (17 ม.ค.) เพื่อให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องในการปรับปรุงกิจการ รอบที่สองจะดำเนินการภายใน 7 วันหลังจากนี้ และรอบที่สาม จะดำเนินการภายใน 5 วันสุดท้าย เพื่อเคลียร์ส่วนต่างจาก "ค่าสินไหมทดแทน" ของบริษัทประกันภัย โดยรัฐจะจ่ายสมทบในส่วนที่ประกันครอบคลุมไม่ถึงตามความเสียหายจริง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวด้วยว่า จังหวัดนราธิวาสนั้นให้คำมั่นแก่ผู้ประกอบการว่าจะต้องจบภายใน 10 วัน วันนี้ผ่านมา 7 วันเราจ่ายรอบแรกได้ทันที ส่วนหัวจ่ายน้ำมันที่เสียหายเป็นหน้าที่ของ ปตท. (OR) ซึ่งกำลังเร่งติดตั้งเพื่อให้ปั๊มกลับมาเปิดให้บริการได้เร็วที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขวัญกำลังใจให้นักธุรกิจในพื้นที่
สำหรับมาตรการความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่ชายแดนถูกโจมตีบ่อยครั้ง นายบุญช่วยเปิดเผยว่า ขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ได้ประชุมร่วมกันทุกวันเพื่ออุดช่องโหว่ โดยเน้นไปที่การ "ซีลชายแดน" (Border Sealing) อย่างเข้มข้น
นอกจากนี้ เตรียมประสานงานกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ผ่านกงสุลใหญ่ฯ เพื่อจัดประชุมหารือร่วมกันในเร็วๆ นี้ โดยจะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมเส้นทางข้ามแดน ท่าข้ามธรรมชาติ และการตรวจสอบเรือข้ามฝั่ง เพื่อสกัดกั้นทั้งกลุ่มก่อความไม่สงบและการขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย/ยาเสพติด ซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่