ร่างคนน้องตระกูล “เย็ง” เหยื่อเครนถล่มทับรถไฟได้ฝังตามหลักศาสนาข้างศพพี่ชายแล้ว

ยะลา - ร่างที่ 5 เหยื่อเครนถล่มทับรถไฟถึงยะลาแล้ว ก่อนประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม และฝังกลางดึก ครอบครัวขอบคุณการประสาน 2 พี่น้องได้ประกอบพิธีฝังในวันเดียวกัน
วานนี้ (16 ม.ค.) เวลา 23.00 น. ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเครนก่อสร้างพังถล่มทับขบวนรถไฟ ณ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รายสุดท้ายคือ นายซูไฮมิน เย็ง อายุ 31 ปี ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ได้ถูกเคลื่อนย้ายมาถึงมัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลา เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาในการอาบน้ำศพ ตามหลักศาสนา โดยมีนายอับดุลรอนิง และนางสะอะห์ เย็ง บิดามารดา พร้อมด้วยญาติพี่น้องและประชาชนในพื้นที่ร่วมรับร่างด้วยความโศกเศร้า
ในการนี้ นายก้องสกุล จันทราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายแพทย์ สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย ก่อนจะมีการเคลื่อนร่างไปประกอบพิธีฝัง ณ กุโบร์บ้านนิบงบารู ตำบลสะเตงนอก ในเวลา 23.50 น. โดยมีผู้นำศาสนา ญาติๆ ร่วมละหมาดศพที่กุโบร์ ตามหลักศาสนา ก่อนที่จะประกอบพิธีฝังใกล้ๆ หลุมฝังศพแรก ซึ่งเป็นพี่ชาย ท่ามกลางความโศกเศร้า
นางสาวอามีนะฮ์ เล๊ะนุ๊ หลานสาว ของครอบครัว เย็ง เปิดเผยความรู้สึกทั้งน้ำตาว่า แม้จะยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียกะทันหัน แต่ก็รู้สึกเบาใจที่นำร่างของพี่น้องทั้งสองคนกลับมาประกอบพิธีที่บ้านเกิดได้ทันตามความตั้งใจ แม้การประสานงานข้ามภูมิภาคจากภาคอีสานสู่ภาคใต้จะมีความยากลำบากด้านระยะทาง แต่ก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากทุกภาคส่วน
"เงินเยียวยาจำนวนเท่าใดก็ไม่สามารถเทียบได้กับชีวิตที่เสียไป แต่ในนามของครอบครัว ต้องขอขอบคุณสำนักงานจุฬาราชมนตรีที่ประสานงานอย่างรวดเร็ว รวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานประชาสัมพันธ์ที่ช่วยเป็นกระบอกเสียง จนทำให้เราสามารถติดตามร่างของญาติกลับมาทำพิธีตามหลักศาสนาได้สำเร็จ" นางสาวอามีนะฮ์ กล่าว
นอกจากนี้ จังหวัดยะลาได้แจ้งประสานงานเรื่องการได้รับพระราชทานดินฝังศพ และเงินเยียวยาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้สูญเสียเป็นอย่างยิ่ง ขณะที่การเยียวยาในส่วนอื่น ๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการประสานงานตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป