อบจ.สงขลาส่งไม้ต่อ รฟม.ลุยโมโนเรลหาดใหญ่ 1.7 หมื่นล้าน แก้จราจร-ฝุ่น PM2.5 เดินหน้าทันทีไม่ต้องเริ่มใหม่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - อบจ.สงขลาส่งต่อโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหาดใหญ่ให้ รฟม.รับช่วงต่อเต็มตัว หลังสำนักงบประมาณแนะ รฟม.มีความพร้อมสูงกว่า มั่นใจช่วยผลักดันโครงการให้สำเร็จรวดเร็วขึ้น
วานนี้ (16 ม.ค.) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และอดีตนายก อบจ.สงขลา นายฉัตรเพชร ครุอำโพธิ์ รองนายก อบจ.สงขลา นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ รองผู้ว่าการ รฟม. และ ดร.นครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์ อาจารย์สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการจราจร สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกันแถลงข่าว “แนวทางการขับเคลื่อนโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”
นายฉัตรเพชร กล่าวว่า เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกได้มอบหมายให้ รฟม. เป็นผู้ดำเนินโครงการนี้ต่อจาก อบจ. และบอร์ด รฟม. ได้มีมติรับมอบโครงการอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 หลังจากที่ อบจ.สงขลาได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและมลพิษให้แก่เมืองหาดใหญ่ และเป็นการส่งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีโครงการ หลังจากนี้ รฟม.จะเป็นหน่วยงานหลักในการเร่งรัดโครงการให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ปัญหาการเดินทางให้แก่ชาวสงขลาและนักท่องเที่ยวต่อไป
ด้านนายกาจผจญกล่าวว่า ปัจจุบัน ภารกิจส่วนใหญ่ของ รฟม.อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล แต่ตามกฎหมายเปิดให้ รฟม.ดำเนินการในจังหวัดอื่นได้ทั่วประเทศได้ ซึ่งการรับไม้ต่อจาก อบจ. สงขลา เราไม่ต้องเริ่มใหม่ แต่นำเอกสารที่ อบจ.สงขลามีมาทบทวนเล็กน้อย และต่อยอดได้เลย ข้อดีก็คือ รฟม. เป็นหน่วยงานของรัฐบาล ในส่วนกลาง ดังนั้น ในเรื่องเครื่องมือ เรื่องงบประมาณ เราไม่ได้มีข้อจำกัดเหมือนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทำให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมง่ายขึ้น โดยพยายามจะดำเนินการให้เร็วที่สุด ตามความตั้งใจและความต้องการของทางพื้นที่
“ภายในปีนี้จะเริ่มในเรื่องของการเตรียมความพร้อม หากมีอะไรต้องปรับปรุงเพิ่ม ก็อาจจะขยับไปปี 70 คิดว่าจะพร้อมนำเสนอขอความเห็นชอบในรูปแบบที่จะเดินต่อ ซึ่งโดยปกติโครงการใหญ่แบบนี้การก่อสร้างอยู่ประมาณ 3-4 ปี ก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการได้” ผู้ว่าการ รฟม.กล่าว
ขณะที่นายนิพนธ์กล่าวว่า ปัจจุบันถ่ายโอนโครงการนี้สู่ รฟม.ก็เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดงบประมาณ เพื่อให้โครงการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้เร็วที่สุด ตามคำแนะนำของสำนักงบประมาณ เนื่องจาก รฟม.มีศักยภาพและความพร้อมด้านงบประมาณมากกว่าท้องถิ่นภายใต้ข้อจำกัดในปัจจุบัน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วตั้งแต่ปี 2564