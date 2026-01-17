“พลเอกรังษี” หาเสียงคนใต้ ชูทำรถไฟความเร็วสูง-โอเซียนลิงค์ แก้วิกฤตประเทศ คนใต้ได้ประโยชน์เต็มๆ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – “พลเอกรังษี” หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจ ลงพื้นที่ภูเก็ตเปิดตัวผู้สมัคร สส.ภาคใต้ พร้อมมอบนโยบายในการหาเสียง ชูแก้วิกฤตเศรษฐกิจด้วยโครงการรถไฟความเร็วสูงและโครงการโอเซียนลิงค์ ที่คนใต้จะได้ประโยชน์เต็มๆ
วันนี้ (17 ม.ค.69) ที่โรแรมดารา จ.ภูเก็ต พรรคเศรษฐกิจ ได้จัดแถลงเปิดตัวผู้สมัคร สส.พรรคเศรษฐกิจภาคใต้ โดยมี พลเอก รังษี กิติญาณทรัพย์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจ เป็นประธาน พร้อมมอบนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งให้กับผู้สมัครในพื้นที่ภาคใต้ ที่เดินทางมาเปิดตัวในวันนี้ เช่น ผู้สมัคร สส.ของจังหวัดภูเก็ต ทั้ง 3 เขต ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 นายศุภชัย ศรีสวัสดิ์ หรือโค้ชจอย หมายเลข 2 เขตเลือกตั้งที่ 2 นายอินทร์ เพชรหิน หรือ โกอินทร์ หมายเลข 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 ด.ต.เดชาวัตร อุ่นสอน หรือดาบยาว หมายเลข 6 และผู้สมัครจาก จ.กระบี่ พัทลุง เป็นต้น
พลเอก รังษี กิติญาณทรัพย์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจ กล่าวว่า การเดินทางมาภูเก็ตในวันนี้ เพื่อที่จะมาเปิดตัวและมอบนโยบายให้กับผู้สมัค รสส.ภาคใต้ ของพรรคเศรษฐกิจ ซึ่งเราต้องยอมรับว่าวันนี้วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศมีอยู่ด้วยกัน 3 ด้าน ซึ่งภาคใต้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทั้งหมด คือ วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตฉ้อราชบังหลวง หรือ คอร์รัปชั่น และวิกฤตความมั่นคง เริ่มจากวิกฤตเศรษฐกิจ ที่ประเทศไทยมีหนี้ๆหลักอยู่ 3 ด้าน คือ หนี้สาธารณะ 12.6 ล้านล้านบาท หนี้ครัวเรือน 16.44 ล้านล้านบาท และหนี้นักธุรกิจ 25 ล้านล้านบาท รวมตอนนี้ประเทศไทยทั้งหมด 55 ล้านล้านบาท เป็น 3.5 เท่าของ GDP และ 17 เท่าของงบประมาณแผ่นดิน หากมองจากตัวเลขจะเห็นว่าประเทศไทยล้มละลายทางการคลังแล้วในขณะนี้
พรรคเศรษฐกิจมีนโยบายอยู่ 5 ด้านด้วยกัน คือ นโยบายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทั้งมหาภาคและจุลภาคโดยจะทำไปพร้อมๆกัน จึงได้กำหนดนโยบายที่จะดำเนินการในระดับโลก หรือ โครงการเมกกะโปร์เจ๊ต คือ 1.โครงการรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมจากกรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาว ที่เชื่อมมาจากจีน หากพรรคฯได้เป็นรัฐบาลจะทำ mou กับรัฐจีน ภายใน 1 เดือน สำรวจความเป็นไปได้ที่จะทำโครงการรถไฟความเร็วสูงและโครงการโอเซียนลิงค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคนภาคใต้โดยตรง โดยเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจะเชื่อมจากเวียงจันทร์มายังหนองคายเชื่อมไปยังภาคตะวันตกกับทางพม่า เชื่อมไปยังภาคตะวันออก และเชื่อมต่อมายังภาคใต้ไปจนถึงสุไหงโกลเพื่อเชื่อมตัวกับรถไฟความเร็วสูงของมาเลเซีย ตลอดสองข้างทาง จะมีทั้งนิคมการเกษตรและนิคมอุตสาหกรรม โดยภายในนิคมจะมีศูนย์โดรนเพื่อการเกษตร ใบอนุญาติส่งออก เพื่อให้เกษตรกรสามารถส่งออกสินค้าเกษตรได้เอง จะทำให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรในราคาที่สูงขึ้น
เมื่อเชื่อมโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเข้ากับโครงการทางเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก ที่เชื่อมจากชุมพร ผ่านมาทาง จ.ระนอง ไปยังฝั่งอ่าวไทย และมหาสมุทรแปซิฟิก ได้สำเร็จ ตนจะไปหารือกับรัฐบาลจีนให้ซื้อสินค้าเกษตรของไทยแบบล่วงหน้าแบบปีต่อปี และทำ mou กับรัฐบาลจีนเพิ่มอีก 2 ตัวพ่วงขึ้น คือ ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางด้านการสั่งซื้อสินค้าเกษตรล่วงหน้า
“ทั้งสองโครงการที่พรรคเศรษฐกิจจะทำในการฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งโครงการรถไฟความทเร็วสูงและโครงการโอเซี่ยนลิงค์ คนใต้จะได้ประโยชน์เต็มๆ เพราะจะเป็นแบบคลองปานามา 2เฟส เป็นทางเชื่อมสองมหาสมุทร ผ่านชุมพร ระนอง สองข้างทางชายฝั่งทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามัน จะเกิดโครงการท่าเรือ คลังสินค้า นิคมเกษตร นิคมอุตสหรกรรม คลังน้ำมัน รวมถึงโรงแรม จะขนสินค้าและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ คนใต้จะได้รับประโยชน์มหาศาล” พลเอก รังษี กล่าวและว่า
ถ้าทั้งสองโครงการนี้สำเร็จรายได้ต่อหัวของคนไทยจะเพิ่มขึ้นจากปีละ 2 แสนบาทเป็นปีละ 6 แสนบาททันที จากการคำนวนของธนาคารโลกและจีดีพีของไทยจะโตเป็น 6% จะพ้นความยากจนในทันที
พลเอก รังษี กล่าวต่อว่า สำหรับการแก้วิกฤติคอร์รัปชั่นนั้น ทางพรรคเศรษฐกิจจะปราบปรามคอร์รัปชั่นให้สิ้นซาก ด้วยการแก้กฎหมายการคอร์รัปชั่นกับการผิดมาตรา 157 ของราชการให้มีโทษประหารชีวิต ทั้งผู้ใหญ่และผู้รับ เพราะการโกงในประเทศนี้ เกิดจากคน 3 กลุ่ม คือ นักการเมืองชั่ว ราชการเลว และนักธุรกิจขี้โกง จะทำให้เสร็จภายใน 1 ปี
อย่างไรก็ตาม หลังเปิดตัวผู้สมัครฯและมอบนโยบายแล้ว ได้มีการมอบส้มให้กับผู้สมัครของพรรคที่มากิจกรรมในวันนี้ และเชิญชวนให้ผู้สมัครกินส้มให้หมดทั้งภูเก็ต