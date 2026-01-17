ทีมกู้ภัยลุยป่าเทือกเขาน้ำตกบางแป ช่วยแหม่มฮอลแลนด์ วัย 67 ปี ลื่นล้มแขนขาผิดรูป เดินเท้านาน 5 ชม.นำลงเขาปลอดภัย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ระทึก! ทีมกู้ภัยภูเก็ต ลุยป่าเทือกเขาน้ำตกบางแป ช่วยแหม่มฮอลแลนด์ วัย 67 ปี ลื่นล้มแขนขาผิดรูปเดินเท้ากว่า 5 ชม.นำลงเขาปลอดภัย
เมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 ม.ค.69 ทีมกู้ภัย Guardians Of Life Medical & Rescue พร้อมด้วยกู้ชีพเทศบาลตำบลป่าคลอก เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต กว่า 15 นายเดินเท้าเข้าไปยังบริเวณน้ำตกบางแป เขตอุทยานแห่งชาติเขาพระแทว ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ตกว่า 5 กม.เพื่อให้การช่วยเหลือ 2 นักท่องเที่ยวขาวฮอลแลนด์ที่เข้าไปเดินป่าแล้วเกิดอุบัติเหตุลื่นล้ม ทำให้นักท่องเที่ยวหญิงแขนและขาผิดรูปบาดเจ็บ แต่ยังพูดคุยได้ตามปกติ โดยไม่สามารถเดินเท้าออกจากป่าทึบได้ จึงได้โทรแจ้งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือ
โดยทีมกู้ภัยทั้ง 3 ทีมต้องเดินเท้าจากน้ำตกโตนไทร ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง ข้ามไปยังบริเวณน้ำตกบางแป ต.ป่าคลอก อ.ถลาง ระยะทางกว่า 4 กม.ใช้เวลาเดินเท้ากว่า 5 ชม.โดยเริ่มเดินเท้าตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่ 16 ม.ค.69 ถึงจุดหมายในช่วงเย็น เมื่อถึงบริเวณจุดที่นักท่องเที่ยวประสบเหตุ พบ 2 นักท่องเที่ยวชายหญิงชาวฮอลแลนด์นั่งรอทีมกู้ภัยอยู่
จากการตรวจสอบร่างกายของนักท่องเที่ยวหญิงพบว่าแขนซ้ายหักผิดรูป ขาขวามีรอยเขียวช้ำจากการลื่นล้มกระแทกพื้น ทีมกู้ภัยให้การปฐมพยาบาลก่อนนำขึ้นเปลสนามลำเลียงเดินเท้าลงจากเขาส่ง รพ.ถลางเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาต่อไป ส่วนนักท่องเที่ยวชายไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด โดยหญิงที่ได้รับบาดเจ็บอายุ 67 ปี แต่กำลังใจดีและร่างกายส่วนๆอื่นยังแข็งแรงปลอดภัย เมื่อ 2 นักท่องเที่ยวชายหญิงชาวฮอลแลนด์เห็นทีมกู้ภัยต่างดีใจเป็นอย่างมากพร้อมกับกล่าวขอบคุณทีมกู้ภัยที่เดินเท้าเข้ามาให้การช่วยเหลือ จะนำไปเล่าขานให้ครอบครัวและเพื่อนๆที่ประเทศฮอลแลนด์ได้รับรู้ความกล้าหาญของทีมกู้ภัยภูเก็ต
หัวหน้าทีมกู้ภัย Guardians Of Life Medical & Rescue อัดคลิปเล่าเหตุการณ์การช่วยเหลือ 2 นักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์ในป่าครั้งนี้ให้ฟังว่า วันนี้เรามีภารกิจช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการเดินป่า เป็นชาวฮอลแลนด์อายุ 67 ปีที่น้ำตกบางแป จ.ภูเก็ต มีทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลป่าคลอกและทีมกู้ชีพ อบต.เทพกระษัตรีร่วมกันเข้าให้การช่วยเหลือ โดยเดินเท้าจากจุดที่ตั้งฝั่งพื้นที่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง ระยะทางประมาณ 4 กม.ถึงตัวผู้ประสบภัย แต่ไม่สามารถนำลงจากทางที่ทีมกู้ภัยขึ้นมาได้ จึงต้องนำมาลงที่บริเวณน้ำตกโตนไทร ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง โดยต้องเดินเท้ากว่า 4 กม.ลงมาที่บริเวณรถพยาบาลจอดอยู่ เบื้องต้นพบขาขวาและข้อมือซ้ายผิดรูป ใช้เวลาลำเลียงตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงเกือบค่ำวันที่ 16 ม.ค.69