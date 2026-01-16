สว.ไชยยงค์ จับมือวิริยะประกันภัย-สื่อมวลชนลงพื้นที่ยะหา มอบของขวัญวันเด็ก เติมสุขเด็กป่วยติดเตียง-ด้อยโอกาส

“ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล” สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับภาคเอกชนและสื่อมวลชน ลงพื้นที่ ต.ยะหา จ.ยะลา มอบจักรยานและของขวัญวันเด็กแก่เด็กด้อยโอกาส-ป่วยติดเตียง เน้นกลุ่มเข้าไม่ถึงกิจกรรมในพื้นที่ห่างไกล สร้างรอยยิ้มให้เด็กชายวัย 6 ขวบผู้พิการทางการได้ยิน
วันนี้ (16 ม.ค.) ที่ศูนย์พัฒนาอาชีพ กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ และสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนเพื่อพัฒนาชายแดนภาคใต้ เดินทางเป็นประธานในพิธีมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569
กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังระหว่าง เนชั่นทีวี และ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำความสุขส่งตรง ถึงมือเด็กๆแลลพุ้งเป้าเข้าไป ในพื้นที่ห่างไกลและกลุ่มเปราะบาง โดยของขวัญประกอบด้วย รถจักรยาน ชุดระบายสี กระเป๋านักเรียน และปฏิทิน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทีมสมาคมสื่อมวลชนเ พื่อพัฒนาชายแดนภาคใต้ และศูนย์พัฒนาอาชีพ กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ ในการคัดกรองและนำส่งของขวัญให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
ไฮไลท์สำคัญของการลงพื้นที่ครั้งนี้ คือการพุ่งเป้าไปที่กลุ่มเด็กป่วยติดเตียง และเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งไม่สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมวันเด็กตามสถานที่ที่ภาครัฐหรือเอกชนจัดขึ้นได้ โดยมี นายอิบรอเหม เบ็ญนา ที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนเพื่อพัฒนาชายแดนภาคใต้ และ นายชัยนูลอาบีดิน ยะผา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.ยะหา ร่วมอำนวยความสะดวกและนำคณะลงพื้นที่
จากนั้น คณะได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังบ้านพักของเด็กๆ เพื่อมอบรถจักรยานและของขวัญให้ถึงมือ สร้างความตื้นตันใจให้กับผู้ปกครองและชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก
หนึ่งในภาพความประทับใจ คือการมอบรถจักรยานให้แก่เด็กชายรอกิ วัย 6 ปี ซึ่งเป็นเด็กพิการทางการได้ยิน (เป็นใบ้) อยู่ในครอบครัว ที่ น้าชายอายุ 17 ปี ป่วยติดเตียง แม้น้องรอกิจะไม่สามารถสื่อสารออกมาเป็นถ้อยคำได้ แต่รอยยิ้มและการแสดงออกด้วยท่าทางที่เปี่ยมไปด้วยความสุขเมื่อได้รับจักรยานคันใหม่ ทำให้คนในครอบครัวและชาวบ้านที่มาร่วมให้กำลังใจต่างรู้สึกยินดีไปตามๆ กัน
ครอบครัวของเด็กๆ ที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้ ได้กล่าวขอบคุณทางบริษัท วิริยะประกันภัย และเนชั่นทีวี ที่ไม่ทอดทิ้งเด็กในพื้นที่ห่างไกลและเด็กที่ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางสังคมเหมือนเด็กคนอื่นๆ โดยระบุว่าของขวัญเหล่านี้ไม่ใช่เพียงสิ่งของ แต่คือการสร้างกำลังใจสำคัญให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ในชายแดนใต้
นายไชยยงค์ ระบุว่า กิจกรรมที่ สมาคมสื่อมวลชนเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้นในวันนี้ แม้จะเลยกำหนดการวันเด็กแห่งชาติมาแล้ว แต่ทางสมาคมยังจัดกิจกรรมต่อเนื่อง รวมถึง เนชั่นทีวี และบริษัทวิริยะประกันภัย ที่ส่งของขวัญมาให้เด็กๆ อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม เพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่าความสำคัญของเด็กไม่ควรถูกจำกัดอยู่เพียงวันเดียวตามปฏิทิน
“โดยข้อเท็จจริง วันสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวันเด็ก วันแม่ หรือวันพ่อ ไม่ควรให้ความสำคัญแค่เพียงวันเดียว ปกติเรามักให้ความสำคัญตามวันสัญลักษณ์เท่านั้น แต่หลังจากนั้นเราก็ละเลย ผมจึงดีใจที่เห็นการจัดงานวันนี้โดยไม่ยึดติดกับวันที่ เพราะเด็กคือความสำคัญที่ต้องดูแลทุกวัน” นายไชยยงค์ กล่าว
ในมุมมองของการพัฒนาพื้นที่ นายไชยยงค์ได้นิยามบทบาทของเยาวชนในมิติที่ใกล้ตัวและจับต้องได้มากขึ้น โดยมองว่าการสร้างเด็กควรเริ่มจากฐานรากของชุมชน ไม่ต้องมองไกลไปถึงระดับประเทศ แต่ให้มองว่า "เด็กคือความหวังของหมู่บ้าน" การที่กลไกเล็กๆ ในพื้นที่ให้ความสำคัญกับเยาวชน คือแนวทางการพัฒนาคนที่ถูกต้อง
เนื่องจากวันที่จัดกิจกรรมตรงกับวันที่ 16 มกราคม ซึ่งเป็นวันครู นายไชยยงค์ยังได้ฝากข้อคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่าง "ผู้สร้าง" และ "ผู้ถูกสร้าง" โดยระบุว่าไม่มีใครประสบความสำเร็จได้โดยปราศจากครู
“วันนี้เป็นวันครู นอกเหนือจากให้ระลึกถึงเด็กแล้ว ขอให้ทุกคนระลึกถึงครูด้วย เราทุกคนคือคนที่มีครู กว่าจะมายืนตรงจุดนี้ได้เราผ่านเบ้าหลอมของครูมาแล้ว เด็กคือเยาวชน ส่วนครูคือเบ้าหลอมเยาวชนของประเทศ การจัดงานวันเด็กที่ตรงกับวันครูในวันนี้ จึงเป็นการให้ความสำคัญกับทั้งสองส่วนไปพร้อมกัน”
การจัดกิจกรรมในพื้นที่ห่างไกลของอำเภอยะหาครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการมอบของขวัญตามเทศกาล แต่เป็นการส่งสัญญาณถึงภาครัฐและสังคมว่า การดูแลเยาวชนในพื้นที่เปราะบางอย่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำเป็นต้องอาศัยความต่อเนื่องและการสร้างความภาคภูมิใจในระดับชุมชนเป็นหัวใจสำคัญ