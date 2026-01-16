ขาใหญ่เมาลากเอ็ม 16 ขู่ ตชด.เจ้าของร้านคาราโอเกะก่อนรุมกระทืบปางตาย ไม่พอใจร้านปิดไม่ให้เข้าไปดื่มต่อ

พัทลุง - ขาใหญ่ลากปืนเอ็ม 16 จี้ตำรวจเจ้าของร้านคาราโอเกะก่อนลากซ้อมปางตายหลังมีปัญหากันในร้าน ไม่พอใจร้านปิดไม่ให้เข้าไปนั่งดื่ม ด้านหนึ่งในผู้ก่อเหตุปัด พร้อมแฉกลับพาเพื่อนมาชื้อบริการหญิงเท่านั้นแล้วทะเลาะกัน
วันนี้ (16 ม.ค.) ที่ จ.พัทลุง พ.ต.ท.วิรัตน์ จีนเมือง รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.พัทลุง หน.ชุด ชปส.ภ.จว.พัทลุง เจ้าพนักงาน ปปส ร.ต.อ.ภควัฒน์ สงสม รอง สว.สืบสวน ภ.จว.พัทลุง ได้นำกำลังเข้าค้นขนำ เลขที่ 249 หมู่ที่ 5 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง จับกุมตัวนายปรีชา หรือแว็ก คงย้อย อายุ 54 ปี อยู่ที่บ้านเลขที่ 280 หมู่ที่ 7 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง พร้อมด้วยของกลาง อาวุธปืนพกสั้นออโตเมติกขนาด 9 มม. 1 กระบอก เครื่องกระสุนปืนขนาด 9 มม. จำนวน 13 นัด เครื่องกระสุนปืนขนาด .38 จำนวน 20 นัด ปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. จำนวน 3 ปลอก พบบนพื้นดินหน้าบ้าน ส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมือง พัทลุง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
หลังจากก่อนหน้านี้ เมื่อคืนวันที่ 14 มกราคม 69 นายปรีชา หรือแว็ค คงย้อย พร้อมพวกอีก 6 คน ประกอบด้วย 1.นายจลาธร ขุนเจริญ อายุ 44 ปี 2.นายปภังกร ปักษีสิงห์ อายุ 23 ปี 3.นายจิระคร พวงแก้ว อายุ 18 ปี 4.นายธณวัฎ ทองขำ อายุ 37 ปี 5.นายชลธาร คงหาเพชร อายุ 20 ปี และ 6.นายเอฟ ยังไม่ทราบชื่อสกุลจริง ได้ก่อเหตุทำร้ายร่ายกายมีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่ง ร.พ.พัทลุง บริเวณร้าน เจเค คาราโอเกะ เมื่อเวลาประมาณ 03.00 น.คืนวันที่ 14 มกราคม 69 เนื่องจากกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เดินเข้ามาเพื่อที่จะมานังดืมแต่เนื่องจากร้านปิดแล้ว จึงไม่สามารถให้นั่งได้ กลุ่มผู้ก่อเหตุจึงไม่พอใจ ซึ่งหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุได้มาผลักเด็กเสิร์ฟ
จากนั้นนายกิตติศักดิ์ ชุมแก้ว อายุ 44 ปี เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.434 พัทลุง ซึ่งเป็นเจ้าของร้าน จึงได้เดินมาสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุจึงไม่พอใจทันใดนั้นจึงได้ร่วมกันรุมกระทึบนายกิตติศักดิ์ โดยหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เดินออกไปจากร้านและได้เดินเข้ามา พร้อมอาวุธปืนเอ็ม 16 และได้เดินถือเข้ามาภายในร้านจากนั้นลูกค้าในร้านจึงได้เข้ามาห้ามหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุจึงได้ดึงกล้องวงจรปิดซึ่งอยู่ภายในร้านไปด้วย ก่อนจะพากันออกจากร้านและขับรถหลบหนีไป
จากการสอบถามเพิ่มเติมนายกิตติศักดิ์ ให้การว่า ผู้ก่อเหตุมีประมาณ 7 คน และหนึ่งในผู้ก่อเหตุคือนายแว็กหรือนายปรีชา คงย้อย ซึ่งเป็นบุคคลพ้นโทษคดียาเสพติด/คดีอาวุธปืนปืน เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดฯ ภ.จว.พัทลุง จึงได้นำกำลังลังเข้าทำการตรวจค้น และจับตัวนายปรีชา หรือแว็ค คงย้อย
ด้านนายธณวัฎ ทองขำ อายุ 37 ปี หรือหัวแดง 1 ใน6 ผู้ต้องหา ที่ไปเที่ยวแล้วเกิดทะเลาะวิวาทชกต่อยกับเจ้าของร้านที่เป็นตำรวจ เล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุ ตนไปเที่ยวที่พัทลุงงานวันเกิดพี่หลวงแว๊ค ครั้งแรกไปนั่งดื่มกินกันอีกร้าน พอร้านเลิกไปต่อกันที่ร้านคาราโกเกะ เนื่องจากเพื่อนพรรคพวกต้องการไปเที่ยวผู้หญิง ไปถึงตนเองลงจากรถหลังคนอื่น พี่หลวงแว็คในฐานะเจ้าภาพเดินเข้าไปก่อนและคุยกับเจ้าของร้าน พูดคุยเรื่องเด็กที่จะค้าประเวณี โดยหญิงเจ้าของร้านบอกว่า เด็กหลับบ้านหมดแล้ว เดี๋ยวเรียกมาให้จะค้างคืนหรือชั่วคราว พี่หลวงแว๊คก็บอกว่าเด็กอยู่ที่ไหน เจ้าของร้านบอกเป็นความลับของร้านบอกไม่ได้ พี่หลวงแว๊คเมาอยู่เลยพาขึ้น และมีเสียงดังก่อน
ตำรวจที่เป็นเจ้าของร้านเดินมาแล้วทำท่าชักปืนออกมาขู่พร้อมด่าทอสารพัด ตนเองเลยเดินเข้าไปประชิดตัวก่อนตำรวจนั้นต่อยก่อนตนเลยสวนและต๋อยจนเจ้าของร้านสลบ ก่อนเดินทางกลับ มาทราบอีกทีถูกแจ้งความดำเนินคดีดังกล่าว ตนเองก็เจ็บแต่ไม่ได้แจ้งความด้วยความเป็นนักเลงคือจบก็จบ แต่ฝ่ายตรงข้ามมาแจ้งความดำเนินคดีไม่แฟร์เลย ทั้งที่ร้านคาราโอเกะที่เปิดก็เปิดเกินเวลา และมีการค้าประเวณี ไม่ห้ามเด็กตามที่กฏหมายกำหนด เข้ามาใช้บริการทั้งที่เจ้าของร้านก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ที่ตนไปที่นั่นเพราะเพื่อนอยากเที่ยวผู้หญิงที่มีการขายบริการที่นี่ แต่ตนเองนั้นไม่เที่ยวไปแค่นั่งรอเพื่อน เมื่อเจ้าของร้านชักอาวุธปืนพร้อมด่าทอ แล้วใครจะทนได้ พวกผมที่ไปเที่ยวไม่มีใครพกปืนไปสักคนตามที่มีการกล่าวอ้างว่าใช้เอ็ม16 จี้ตำรวจ ตนเองเป็นคนต่อยเท่านั้น