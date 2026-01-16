คนใจร้าย! ลอบวางยาฆ่าสุนัข เจ้าของพยายามช่วยชีวิต แต่สุดท้ายยื้อไว้ไม่ไหว ตายคาอ้อมกอด

กระบี่ – คนใจร้าย ลอบวางยาสุนัข นำยาเบื่อมาผสมอาหารวางให้สุนัขกินขณะเจ้าของปล่อยออกจากกรง เจ้าของพยายามช่วยชีวิต แต่เยื้อไม่ไหว สุดท้ายตายให้อ้อมกอด
วันนี้ ( 16 ม.ค.69) น.ส.ลดารัตน์ ทองขยัน อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 75/2 หมู่ 10 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ เปิดเผยว่า ได้มีคนใจร้าย ลอบนำอาหารผสมยาเบื่อมาวาง ให้สุนัขของตนกินจนตายอย่างทรมาน ทั้งที่พยายามยื้อชีวิต แต่สุดท้ายไม่สามารถช่วยได้
น.ส.ลดารัตน์ กล่าวว่า สำหรับสุนัขที่ถูกวางยา ชื่อว่า “โกโก้” วัย 4 ปี เพศผู้ ขนสีน้ำตาลเข้ม ซึ่งเป็นสุนัขที่เลี้ยงดูเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว โดยคาดว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 19.30 น. ของวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา ขณะปล่อยสุนัขออกจากคอกชั่วคราวเพื่อให้ไปขับถ่าย ก่อนจะกลับเข้ากรงตามปกติ แต่ไม่นานนัก “โกโก้” วิ่งกลับมาที่บ้านในสภาพผิดปกติ มีอาการทุรนทุรายอย่างรุนแรง
เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียด พบว่าถูกคนใจร้ายแอบนำอาหารผสมยาเบื่อ มาวางไว้ให้กินโดยเจตนาฆ่าอย่างอำมหิต ตนพยายามช่วยชีวิตอย่างสุดความสามารถ ทั้งปฐมพยาบาล ให้กินไข่ขาว น้ำมะพร้าวอ่อน และพยายามปั๊มหัวใจด้วยมือเปล่า หวังยื้อชีวิตไว้ให้ได้แม้เพียงเสี้ยวนาที
แต่ทุกความพยายามกลับไม่เป็นผล“โกโก้” สิ้นใจลงอย่างสงบ คาอ้อมกอดของเจ้าของ ท่ามกลางเสียงร้องไห้แทบขาดใจ ภาพเหตุการณ์สุดสะเทือนใจยังคงติดตาและสร้างบาดแผลในใจแก่เจ้าของ
น.ส.ลดารัตน์ กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า ปกติที่บ้านเลี้ยงสุนัขไว้ทั้งหมด 3 ตัว แต่วันเกิดเหตุปล่อยออกมาเพียงตัวเดียว พร้อมฝากไปถึงคนก่อเหตุว่า “ขอให้กรรมที่คุณทำ มันตามสนองคุณในไม่ช้า”
ขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างรู้สึกหวาดผวา และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบ หาตัวผู้ก่อเหตุใจร้ายมาดำเนินคดี เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยกับสัตว์ตัวอื่นอีก