ฮือฮาโค้งสุดท้ายก่อนหวยออก! ผึ้งหลวงบุกทำรังศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดถ้ำเสือ คอหวยแห่ตีเลข นทท.ต่างชาติทึ่ง อะเมซิ่งไทยแลนด์

กระบี่ - ผึ้งหลวง บินทำรังบุกศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดถ้ำเสือ คอหวยแห่ตีเลข รับโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกในวันพรุ่งนี้ ขณะที่ นทท.ต่างชาติทึ่ง อะเมซิ่งไทยแลนด์
วันนี้ ( 16 ม.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศสุดคึกคักรับก่อนวันหวยออก ที่วัดถ้ำเสือวิปัสสนา วัดชื่อดัง หมู่ 1 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ หลังชาวบ้านและนักท่องเที่ยว เจอฝูงผึ้งหลวงเข้าทำรัง พร้อมกันรวม 7 รัง บริเวณซุ้มประตูหน้าศาลเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์
จากการตรวจสอบพบว่า รังผึ้งอยู่สูงจากพื้นราว 5 เมตร แต่ละรังมีขนาดตั้งแต่ 20–50 เซนติเมตร เรียงเกาะบริเวณคานไม้หน้าประตูอย่างเห็นได้ชัดเจน สร้างความฮือฮาให้ผู้ที่เดินทางเข้าสักการะอย่างมาก แม้จะมีกลิ่นควันธูปตลบอบอวล แต่ผึ้งกลับ ไม่แสดงท่าทีดุร้าย ไม่บินลงมาทำร้ายนักท่องเที่ยวแต่อย่างใด
มีเพียงบางตัวบินวนเหนือบริเวณลานสักการะก่อนจะรวมตัวเกาะเป็นก้อนเหมือนเดิม ทำเอานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พบเห็นต่างยกมือถือขึ้นบันทึกภาพ พร้อมอุทานด้วยความทึ่ง “อเมซิ่ง ไทยแลนด์”
ขณะที่ฝั่ง นักเสี่ยงโชค เมื่อทราบข่าว ต่างหลั่งไหลมาดูด้วยตาตัวเอง บ้างพากัน ตีเลขจากจำนวนรัง ความสูง ขนาดรัง และวันเวลา แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคล เสียงเดียวกันยกให้เป็น นิมิตมงคลรับโค้งสุดท้ายวันหวยออก เชื่ออาจนำโชคลาภมาให้
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ เล่าว่า ฝูงผึ้งเหล่านี้เริ่มเข้ามาทำรังตั้งแต่ช่วง เดือนธันวาคมที่ผ่านมา และปีนี้พบมากถึง 7 รัง คาดว่าเมื่อใกล้ช่วง เทศกาลตรุษจีน อาจมีผึ้งเข้ามาสร้างรังเพิ่มอีก ซึ่งโดยปกติผึ้งป่ามักทำรังตามหน้าผาหรือต้นไม้สูง และทุกวันที่ 5 ของทุกปี มักมีนักล่าน้ำผึ้งป่าออกล่าเพื่อเอาน้ำผึ้งไปขาย
การที่ฝูงผึ้งเลือกมาทำรังบริเวณศาสนสถานแห่งนี้ ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเพราะ ความสงบและใบบุญของเจ้าแม่กวนอิม ทำให้ปลอดภัยจากการถูกรบกวนหรือถูกล่า และยังถือเป็นสัญญาณแห่งความร่มเย็นเป็นสุข