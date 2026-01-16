อดีตรองนายก อบต.พัทลุงตามประกบยิงเพื่อนบ้าน 4 นัดเสียชีวิตมูลเหตุเรื่องที่ดิน

พัทลุง - อดีตรองนายก อบต.นาปะขอ อ.บางแก้วขับรถตามยิงเพื่อนบ้าน 4 นัดบาดเจ็บสาหัสก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ตำรวจเร่งติดตามตัว มูลเหตุเรื่องที่ดินที่ซื้อขายกัน
วันนี้ (16 ม.ค.) เวลา 08.30 น. ร.ต.อ.พงศักดิ์ ขาวนวล ร้อยเวร สภ.บางแก้ว จ.พัทลุง รับแจ้งมีเหตุยังกันบนถนนสายบ้านหาดไข่เต่า-ฝาละมี ท้องที่ ม.11 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบเพียงรอยเลือด รองเท้า รถจักรยานยนต์พ่วงข้างยีห้อฮอนด้า และปลอกกระสุนปืนขนาด 11 มม.ตกอยู่ 4 ปลอกจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ ร.พ.บางแก้ว เร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่ง ร.พ.บางแก้ว แต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหว เนื่องจากถูกกระสุนปืนยิงเข้าบริเวณ หน้าอก 4 นัด เสียชีวิตในเวลาต่อมา ทราบชื่อนาย จำนง ขวัญหนู หรือข้อง อายุ 51 ปีอยู่บ้านเลขที่ 94 ม.11 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ขณะที่นายจำนงขับรถเพื่อนำอาหารเช้าไปให้แม่ที่ป่วยติดเตียงอยู่บ้าน มาถึงระหว่างทางได้มีรถยนต์กระบะขับตามหลังมา ก่อนขับแซงหน้าแล้วจอดลงจากรถ มาจ่อยิงจนเสียชีวิต ก่อนขับรถหลบหนีไป ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ก่อเหตุ คือนายปรีชา เอียดสุย อายุ 61 ปี อดีตรองนายก อบต.นาปะขอ อ.บางแก้ว และเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว หลังก่อเหตุได้ขับรถยนต์หลบหนี แล้วขับไปจอดไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.นาปะขอ ห่างจากที่เกิดเหตุ 2 กม.ก่อนมีรถมารับแล้วหลบหนีต่อ ในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวเพื่อมาดำเนินคดีแล้ว
ส่วนมูลเหตุในเบื้องต้นนั้นทางด้าน นายสมใจ ดิษฐ์สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว กล่าวว่า ทั้ง 2 มีปัญหาเรื่องที่ดินกันมานานแล้ว มีการแจ้งความขึ้นโรงขึ้นศาลกันไปมา และทะเลาะกันบ่อย เนื่องจากไม่ถูกกัน โดยตอนแรก ผู้ตายได้ขายที่ดินให้นายปรีชา แต่ให้เงินแค่มัดจำ ต่อมาผู้ตายเข้าไปตัดหญ้าให้วัวในดินแปลงดังกล่าวถูกนายปรีชาแจ้งความข้อหาบุกรุก แล้วทะเลาะกันผู้ตายต่อยนายปรีชา
ต่อมาลูกชายนายปรีชา พาพวกไปรุมต่อยเป็นคดีกันอยู่ ส่วนคดีที่ดินเมื่อนายปรีชาชื้อไปแต่ให้เงินแค่มัดจำ ผู้ตายได้ไปแจ้งความแสดงความเป็นเจ้าของและขอที่ดินคืนศาลตัดสินให้คืนกลับเจ้าของที่ดินเดิม แต่ก็ยังก็ยังทะเลาะกันบ่อยครั้ง
จนกระทั่งล่าสุด ช่วงลงสมัครนายก อบต.นาปะขอ นายปรีชาเป็นรองนายและและเป็นทีมที่แพ้การเลือกตั้ง ทำให้ผู้ตายชอบขับรถผ่านหน้าบ้านเหมือนจะเย้ยหยัน จนทำให้นายปรีชาไม่พอใจตามมายิงจนเสียชีวิตดังกล่าว