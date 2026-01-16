กมธ.การทหาร ลงพื้นที่มั่นคงตะเข็บชายแดนประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

วันที่ 15 มกราคม 2568 เวลา 09.00 - 11.30 นาฬิกา พลเอก สวัสดิ์ ทัศนา ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา นายสมบูรณ์ หนูนวล รองประธาน คนที่หนึ่ง ร้อยตำรวจเอก ฉลอง ทองนะ รองประธาน คนที่สอง นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองประธาน คนที่สาม กรรมาธิการ พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการกิจการทหารด้านความมั่นคงแบบองค์รวม เดินทางลงพื้นที่มั่นคงชายแดนเพื่อเยี่ยมประชาชนบ้านตาเซะ รัฐเปรัค หารือและให้กำลังใจกับผู้นำชุมชนที่อาศัยอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ณ บ้านตาเซะ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย
ในการนี้ นายอนันต์ ยอดสุวรรณ์ (กำนันอวุโส) เป็นล่ามให้กับคณะ มีนายนอรฮิซยาม บิน การ์โน หัวหน้ากิ่ง อำเภอเปิงกาลันฮูลู ร่วมต้อนรับพลเอก สวัสดิ์ ทัศนา ประธานคณะกรรมาธิการ โดยมีพระอาจารย์สามารถ เทวสิริ เจ้าอาวาสวัดพิกุลบุญญาราม รัฐเปรัค ซึ่งเป็นพระที่ผู้ประสานงานด้านพระพุทธศาสนาของวัดในมาเลเซีย ได้ร่วมให้การต้อนรับสนทนาธรรมร่วมกับ พลเอก สวัสดิ์ ทัศนา ประธานคณะกรรมาธิการและคณะเดินทาง
ต่อจากนั้น นายอนันต์ ยอดสุวรรณ์ (กำนันอวุโส) นายนอรฮิซยาม บิน การ์โน หัวหน้ากิ่งอำเภอเปิงกาลันฮูลู พระอาจารย์สามารถ เทวสิริ นำคณะพลเอก สวัสดิ์ ทัศนา ประธานคณะกรรมาธิการและคณะเดินทางพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนและประชาชนชาวไทยที่พำนักอาศัยอยู่ใรรัฐเปรัคอันเป็นพื้นที่รอยต่อชายแดนโดยได้รับทราบสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน
(1) มีลักษณะเฉพาะด้านภูมิรัฐศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจใกล้เคียงกับชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอเบตง (Betong) จังหวัดยะลา ที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นในฐานะเมืองเพื่อนบ้านชายแดนมีความความร่วมมือด้านคมนาคม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ตลอดจนการที่องค์รัชทายาทรัฐเปรัคเสด็จเยือนเมืองเบตงเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอยู่เป็นระยะจึงทำให้ความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างรัฐเปรัคกับจังหวัดยะลาในฐานะเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกันในอดีตจนถึงปัจจุบันส่งผลให้ชาวมาเลเซียนิยมเดินทางมายังเมืองเบตงมากขึ้น
(2) ด่านพรมแดนอำเภอเบตงถือเป็นประตูเชื่อมต่อที่สำคัญของประชาชนหรือผู้คนในพื้นที่ชายแดนทั้งสองประเทศที่เดินทางข้ามไปมาหาสู่กันสะดวกทั้งเพื่อการค้า การท่องเที่ยว และเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องของตนเองด้วย
(3) การที่รัฐบาลของสองประเทศได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ในฐานะเมืองเพื่อนบ้านชายแดนจะต้องรักษามาตรฐานและระดับที่ร่วมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศที่ผ่านมาโดยดำเนินการป้องกันปัญหา อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชายแดน เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมาธิการการทหารฯ วุฒิสภา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย ซึ่งการพบปะพูดคุยดังกล่าวยังครอบคลุมถึงประเด็นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนชายแดน การให้กำลังใจและการสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างคณะกรรมาธิการการทหารฯ วุฒิสภา กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ชายแดนในการสร้างความเชื่อมั่นต่อบทบาทของรัฐ และช่วยลดช่องว่างระหว่างนโยบายระดับชาติและการปฏิบัติในระดับพื้นที่ที่มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและสามารถตอบสนองต่อบริบทเฉพาะของพื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในระยะยาว ทั้งในมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม อันจะนำไปสู่เสถียรภาพและสันติภาพในพื้นที่ชายแดน
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และจะนำมาประกอบการดำเนินงานของคณะกรรมธิการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนภารกิจด้านนิติบัญญัติอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวม รวมทั้งเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสืบไป