ชาวระแงะกว่า 500 คนร่วมละหมาดขอสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ ชูป้ายต่อต้านความรุนแรงกลางปั๊มน้ำมันที่ถูกเผา

นราธิวาส - ผู้นำศาสนาจาก 62 มัสยิด ผู้นำท้องถิ่น และชาวระแงะกว่า 500 คน ร่วมละหมาดฮายัตกลางปั๊ม ปตท.ตันหยงมัส หนึ่งในเหยื่อลอบวางระเบิดและวางเพลิง พร้อมชูป้ายต่อต้านความรุนแรง วอนคืนความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่
วันนี้ (16 ม.ค.) ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส นายกูนุรดิน สุริยะสุนทร โต๊ะอิหม่ามมัสยิดตันหยงมัส ตลอดจนผู้นำศาสนาจาก 61 มัสยิด ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อำเภอระแงะรวมกว่า 500 คน พร้อมใจกันประกอบพิธีละหมาดฮายัต และขอพร (ดุอาอ์) ต่อองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ขอความสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อวิงวอนขอให้พระผู้เป็นเจ้าประทานความสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่ คุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้บริสุทธิ์ให้พ้นจากภัยอันตราย และขอให้ผู้ที่ยังหลงผิดหยุดการใช้ความรุนแรงที่ทำลายความร่มเย็นของบ้านเกิด ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเกิดเหตุการณ์ลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันรวม 11 จุด เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 11 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชน และปั๊มน้ำมันปตท. สาขาตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เป็น 1 ใน 11 ปั๊มที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
ภายหลังจากการละหมาดแล้ว กลุ่มมวลชนยังได้ร่วมกันชูป้ายข้อความแสดงจุดยืนอย่างชัดเจน เช่น "คืนความสุขให้ชาวระแงะ", "หยุดทำร้าย หยุดทำลาย ขอพื้นที่ส่งสุข" และ "ความรุนแรงไม่ใช่ทางออก" เพื่อสื่อสารถึงผู้ก่อเหตุและสังคมภายนอก
น.ส.นูรีสา กอและ ตัวแทนกลุ่มสตรีอำเภอระแงะ กล่าวว่า เหตุการณ์วางระเบิดและเผาปั๊มครั้งนี้สร้างความเสียใจและหดหู่ใจให้พวกเราอย่างมาก ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในอำเภอไหนก็ตาม ความเสียหายที่เกิดขึ้นมันมากกว่าแค่ทรัพย์สิน แต่มันคือขวัญและกำลังใจของคนในพื้นที่ เราอยากเห็นทุกคนอยู่ด้วยความสามัคคี เข้าใจบริบทของพื้นที่ และเคารพความเห็นต่าง ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนหรือศาสนาใด เราทุกคนคือพี่น้องที่อยากเห็นระแงะสงบสุขเหมือนเดิม
แกนนำกลุ่มมวลชนย้ำว่าการออกมารวมตัวครั้งนี้ไม่ได้เป็นการท้าทายฝ่ายใด แต่เป็นการแสดงออกถึง "สิทธิพื้นฐาน" ของชาวบ้านที่ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยหวังว่าพลังแห่งศรัทธาและการรวมใจกันในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความตระหนักรู้และร่วมกันสอดส่องดูแลพื้นที่ให้กลับมาร่มเย็นในทุกตารางนิ้วอีกครั้ง