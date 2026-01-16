คึกคัก! ทีมงานผู้สมัครเร่งติดตั้งป้ายหาเสียงทั่วเมืองเบตง

ยะลา - บรรยากาศหาเสียงเลือกตั้งเขตที่ 3 ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เริ่มคึกคัก ทีมงานผู้สมัครต่างเร่งติดตั้งป้ายหาเสียงทั่วเมือง
วันนี้ (16 ม.ค.) บรรยากาศการติดตั้งป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ของ อ.เบตง จ.ยะลา พบว่าทีมงานจากพรรคการเมืองต่าง ๆ เริ่มกระจายกำลังลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในการติดตั้งป้ายหาเสียงของแต่ละผู้สมัคร โดยเน้นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองเบตง ตามหลักเกณฑ์ที่ กกต. กำหนด เพื่อควบคุมการหาเสียงให้เป็นไปตามกฎหมาย ลดความได้เปรียบเสียเปรียบ และสร้างบรรยากาศการเลือกตั้งที่เป็นธรรม โปร่งใส และเคารพสิทธิของทุกฝ่าย ทำให้บรรยากาศหาเสียงเลือกตั้งเริ่มคึกคักขึ้นอีกครั้ง
จากการสังเกต พบว่าป้ายหาเสียงในรอบนี้มีปริมาณป้ายหาเสียงไม่มาก เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งในอดีต เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการกีดขวางทางเดินเท้า และลดการบดบังทัศนวิสัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องในหลายยุคสมัยในการเลือกตั้งที่ผ่านมา
โดยจังหวัดยะลาแบ่งพื้นที่การลงคะแนนออกเป็น 696 หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้ : เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 217 หน่วยเลือกตั้ง - เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 236 หน่วยเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 243 หน่วยเลือกตั้ง และมีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 23 ราย จาก 9 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคกล้าธรรม, พรรคไทยก้าวใหม่, พรรคไทยพร้อม, พรรคประชาชน, พรรคประชาชาติ, พรรคประชาธิปัตย์, พรรคเพื่อไทย, พรรคภูมิใจไทย และพรรคพลังประชารัฐ
โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองยะลา (ยกเว้น ต.บุดี ต.เปาะเส้ง และ ต.บันนังสาเรง), อ.ยะหา (เฉพาะ ต.ยะหา ต.ตาชี และ ต.บาโงยซิแน) มีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 8 คน
เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เมืองยะลา (เฉพาะ ต.บุดี ต.เปาะเส้ง และ ต.บันนังสาเรง), อ.ยะหา (ยกเว้น ต.ยะหา ต.ตาชี และ ต.บาโงยซิแน), อ.รามัน, อ.กาบัง มีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 8 คน
และเขตเลือกตั้งที่ 3 อ.กรงปินัง, อ.บันนังสตา, อ.ธารโต, อ.เบตง มีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 7 คน ซึ่งมีทั้งผู้สมัครหน้าใหม่ อดีต ส.ส. อดีตผู้สมัครจากการเลือกตั้งครั้งก่อน อดีตนักการเมืองท้องถิ่น มาลงชิงชัยหาเสียงในเขตนี้ ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายซอและ มะสอลา ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย, หมายเลข 2 นายมูฮำหมัดสุกรี บุงา ผู้สมัครจากพรรคกล้าธรรม, หมายเลข 3 นายอับดุลอายี สาแม็ง ผู้สมัครจากพรรคประชาชาติ, หมายเลข 4 นายณรงค์ อาแว ผู้สมัครจากพรรคประชาชน, หมายเลข 5 นายบดินทร์ กาโฮง ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์, หมายเลข 6 นายยุพราช เลิศลำยอ ผู้สมัครจากพรรคไทยก้าวใหม่ และหมายเลข 7 นายกามิน มุซิ ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย