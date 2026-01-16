รวบ คาด่าน "แก๊งสูทหรู" ขับเก๋งขนไอซ์ 100 กก.ส่งชายแดนใต้

ชุมพร - "แก๊งสูทหรู" ขับเก๋งขนไอซ์ 100 กก.ส่งชายแดนใต้ แต่ไม่พ้นสายตาตำรวจด่านความมั่นคงชุมพร - ทหาร สกัดจับ ได้
ภายใต้อำนวยการของ พล.ต.ท.สิทธิชัย โล่กันภัย ผบช.ภ.8 สั่งการให้ พล.ต.ต.จิตเกษม สนขำ ผบก.ภ.จว.ชุมพร ป้องกันปราบปรามแก๊งก่ออาชญากรรมใช้ถนนเพชรเกษมซึ่งเป็นสายหลัก และถนนสายรอง ในพื้นที่ จ.ชุมพร ซึ่งประตูสู่ภาคใต้ ในการก่ออาชญากรรมกระทำสิ่งผิดกฎหมายและลักลอบขนยาเสพติด อย่างเข้มงวด
ล่าสุดเมื่อเวลา 05.16 น. วันนี้ (16 มกราคม 2569 ) พ.ต.อ.ชนินทร์ ณรงค์น้อย ผกก.สภ.บ้านมาบอำมฤต พ.ต.ท.ชาตรี ทองจันทร์ สว.สส.สภ.บ้านมาบอำมฤต ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดด่านตรวจความมั่นคงประตูภาคใต้ บ้านพละ ถนนเพชรเกษม ม.3 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร สนธิกำลังร่วมกับทหาร ตั้งด่านตรวจพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้า สีเทา ติดแผ่นป้ายทะเบียน 7ขค 4561 กทม. ขับมุ่งหน้าลงมาทางภาคใต้ เจ้าหน้าที่จะเรียกขอตรวจสอบ เนื่องจากเป็นรถเก๋งเป้าหมาย
จากการตรวจสอบทราบคนขับชื่อ นายกุลพัฒน์ ชาว อ.เทพา จ.สงขลา แต่งตัวใส่เสื้อเชิ๊ตคอปกแขนสั้นสีขาว สวมทับด้วยเสื้อสูทแขนยาวสีน้ำตาล นุ่งก่งเกงสแล็คสีน้ำตาล สวมรองเท้าชัทชูสีดำ ดูดีมีฐานะ แสดงกริยาท่าทีทำเป็นคนใจเย็น สุขุม บอกว่าเดินทางมาจากกรุงเทพฯ จะกลับบ้านที่ จ.สงขลา แต่เจ้าหน้าที่พบพิรุธสีหน้ามีความวิตกกังวล
จึงตรวจค้นในรถเก๋งพบใต้เบาะที่นั่งหลังรถมีลักษณะทำเป็นช่องลับเก็บของ เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการรื้อออกพบยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงประเภท 1 ไอซ์ วางเรียงทับซ้อนกับจำนวนหลายห่อ น้ำหนัก 100 กิโลกรัม จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมกับควบคุมตัว นายกุลพัฒน์คนขับรถเก๋งไปสอบสวนขยายผลที่ สภ.มาบอำมฤต
จากการสอบสวนทราบว่า นายกุลพัฒน์ ผู้ต้องหา ซึ่งเป็น"แก๊งสูทหรู" ได้ลักลอบขนยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงประเภท 1 ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน มูลค่ามากกว่า 300 ล้านบาท มาจากชายแดนทางภาคเหนือ เพื่อนำไปส่งชายแดนใต้ในเขตพื้นที่ จ.สงขลา กระทั่งมาถูกจับได้ที่ด่านความมั่นคงประตูภาคใต้ บ้านพละ เสียก่อน
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาในฐานความผิด “ร่วมกันจำหน่ายโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่1(ไอซ์หรือเมทแอมแฟตามีน)โดยเป็นการกระทำที่มีลักษณะการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปโดยฝ่าฝืนกฎหมาย” และได้ขยายผลทราบถึงเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานออกมาจับนำตัวมาดำเนินคดีต่อไป.