บ้านใหญ่ธรรมเพชรเปิดฤกษ์ไหว้พระสมหวังก่อนลุยหาเสียง ขอปักธงเพื่อไทย เขต 2 พัทลุง

พัทลุง - นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร นำทีมเปิดฤกษ์ไหว้พระวัดสมหวัง อ.กงหรา ก่อนลุยหาเสียงเลือกตั้ง ขอปักธงพรรคเพื่อไทยเขต 2 พัทลุง ชนพรรคภูมิใจไทย
วานนี้ (16 ม.ค.) ที่วัดสมหวัง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดพัทลุง นำทีมแกนนำหาเสียง พร้อมด้วยสมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) และ นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร (บิดา) นายก อบจ.พัทลุง เดินทางไปไหว้สักการะขอพร จากพระครูธรรมคุณประสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดสมหวัง และพระสมหวัง ณ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอให้การลงสนามเลือกตั้งครั้งนี้ สมหวังตามชื่อสถานที่ ก่อนออกเดินทางต่อไปยังศาลพระยาช่วยทุกข์ราษฎร์ และขึ้นรถแห่หาเสียง ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก ได้รับการต้อนรับจากประชาชนในพื้นที่อย่างอบอุ่น
สำหรับสนามเลือกตั้งเขต 2 พัทลุง ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด หลัง นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร จากบ้านใหญ่ธรรมเพชร ซึ่งเดิมเคยสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ ตัดสินใจเปลี่ยนมาลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทย ส่งผลให้การแข่งขันทางการเมืองทวีความเข้มข้น โดยมีบิดา นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร เป็นหัวเรือใหญ่ และหวังปักธงเพื่อไทย อีก 1 สมัย หลังออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติ
โดยศึกเลือกตั้งครั้งนี้ต้องเผชิญหน้ากับ นายวรท เทอดวีระพงศ์ ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย หมายเลข 1 และเป็นลูกชายของ นายฉลอง เทิดวีระพงศ์ อดีต สส.เขตนี้ ที่ชนะ นายนิพิฎฐิ์ อินทรสมบัติ พรรค ปชป.มาแล้ว แต่ถูกตัดสินทางการเมืองเนื่องจากเสียบบัตรแทน เลยส่งลูกชายลงสมัครอีกครั้ง แต่ได้พ่ายแพ้ต่อ นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร มาแล้วเมื่อ 4 ปีก่อน โดย นายนิติศักดิ์ ชนะขาดกว่า 1,800 คะแนน
ขณะที่นักวิเคราะห์การเมืองในพื้นที่มองว่า การย้ายพรรคของ นายนิติศักดิ์ ถือเป็นตัวแปรสำคัญที่อาจเขย่าวงการการเมืองภาคใต้ เนื่องจากเป็นผู้สมัครที่มีฐานคะแนนเดิมและเครือข่ายในพื้นที่ ขณะที่คู่แข่งจากพรรคภูมิใจไทยก็มีความแข็งแกร่งไม่แพ้กัน ทำให้เขตเลือกตั้งที่ 2 พัทลุง ถูกยกให้เป็นหนึ่งในสนามเลือกตั้งที่มีการแข่งขันดุเดือด และน่าจับตาที่สุดของจังหวัดในศึกเลือกตั้งครั้งนี้