เจ้าของบ้านผวา! ท่อนเหล็กทั้งใหญ่ทั้งยาว ตกจากเครนก่อสร้างคอนโดหรู ทะลุหลังคาบ้าน หวั่นเกิดเหตุซ้ำ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เจ้าของบ้านร้อง อาศัยอยู่ในบ้านตัวเอง แต่หวิดสังเวยโครงการก่อสร้างคอนโดหรู ในพื้นที่หาดสุรินทร์ จ.ภูเก็ต หลังท่อนเหล็กทั้งใหญ่ทั้งยาว ร่วงจากเครน ทะลุหลังคาบ้าน ตอนนี้ยังผวาหนักไม่รู้จะตกลงมาอีกเมื่อไหร่
สาวเจ้าของบ้านในพื้นที่ ย่านหาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล รายหนึ่งได้โพสต์คลิปพร้อมภาพ เหตุการณ์ ขณะท่อนเหล็กเส้นขนาดใหญ่และยาว ตกจากเครนทะลุหลังคาลงมาในบ้าน ซึ่งเหล็กดังกล่าวร่วงลงมาจากโครงการคอนโดมิเนียมหรูที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยเหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 14 ม.ค.69 เวลา 20.00น.
โดยมีการระบุข้อความว่า “ภูเก็ตไม่น้อยหน้า!! โครงการคอนโดหรูย่านหาดสุรินทร์ทำเหล็กตกจาก #เครน ทะลุบ้าน ชาวบ้านผวามีทั้งเด็กเล็ก ผู้ป่วยติดเตียง หวั่นเกิดซ้ำ!!”
ภายในคลิป หญิงสาวซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าว ได้เล่าถึงเหตุการณ์ด้วยความตกใจ ระบุว่า “จำโครงการนั้นได้ไหม ที่ปล่อยน้ำวันก่อน เราทั้งหลังเลยค่ะ ดูร้าวทั้งหลังเลย ตอนแรกน้ำจากหลังคาใส่รถทุกคันเลย นี่แจ็คพอต อันนี้เหล็กนะ โอ้มายก็อต ใหญ่มาก ปกติหลานจะนั่งอยู่ตรงนี้และทำงานกัน ไม่โอเคมาก ๆ ใหญ่มาก น่าจะสะเทือนทั้งหลัง”
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น ความเจริญของบ้านเมืองยิ่งเพิ่มมากขึ้น อันตรายรอบด้านก็เพิ่มตามไปด้วย, หากเหล็กตกถูกคนใครจะรับผิดชอบ ทำไมบริษัทไม่ดูแลความปลอดภัย, ผู้เสียหายควรให้ช่างหรือวิศวกรมืออาชีพอิสระเข้ามาประเมินความเสียหายก่อน ไม่ควรใช้บุคลากรของโครงการ เนื่องจากอาจเสียเปรียบ, ดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมถึงมีการกล่าวถึงกระแสอุบัติเหตุจากเครนที่กำลังเกิดขึ้นบ่อยในขณะนี้
จากการสอบถามทราบว่า หลังเกิดเหตุเจ้าของบ้านได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เชิงทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ และได้พบกับตัวแทนของโครงการคอนโดหรูดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเจรจา กลับพบว่าภายในโครงการยังไม่มีความชัดเจนในการรับผิดชอบ เนื่องจากมีการปัดความรับผิดชอบกันเองภายในโครงการ ส่งผลให้จนถึงขณะนี้ ท่อนเหล็กที่ร่วงจากเครนยังคงเสียบคาอยู่บนตัวบ้านของผู้เสียหาย โดยยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น