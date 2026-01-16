ม.อ. เปิดเวทีเครือข่ายสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ที่สุราษฎร์ธานี สะท้อนบทบาทงานวิจัยเพื่อสังคม

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผนึกกำลังสื่อทั่วประเทศ เปิดเวทีเครือข่ายสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สะท้อนบทบาทงานวิจัยเพื่อสังคม ช่วยยกระดับการสื่อสารสาธารณะให้มีคุณภาพและทรงพลังยิ่งขึ้น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ร่วมกับ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการเครือข่ายสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 5 (The 5th PSU Network on Surat Thani Campus) ระหว่างวันที่ 14–16 มกราคม 2569 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี เพื่อเปิดพื้นที่ให้เครือข่ายสื่อมวลชนได้เข้าถึงผลงานเชิงประจักษ์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อชุมชน พร้อมยกระดับความร่วมมือด้านการสื่อสารสาธารณะอย่างเป็นระบบ
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และเครือข่ายสื่อมวลชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมอย่างคับคั่ง สะท้อนความเชื่อมั่นและบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะแหล่งองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคม
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยหมุนเวียนพื้นที่ในทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ จุดเด่น และทิศทางการพัฒนาของแต่ละพื้นที่ ควบคู่การเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร ในปีนี้ มหาวิทยาลัยได้เลือกวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่จัดกิจกรรม เนื่องจากมีศักยภาพโดดเด่นด้านการบริหารการท่องเที่ยวและการบริการ โลจิสติกส์ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล อันเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศในระยะยาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวว่า โครงการเครือข่ายสัมพันธ์สงขลานครินทร์มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อบริบทและทิศทางของมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงการทำงานของทั้ง 5 วิทยาเขตผ่านพันธกิจร่วมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน พร้อมย้ำว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสื่อมวลชนจะช่วยยกระดับการสื่อสารสาธารณะให้มีคุณภาพและทรงพลังยิ่งขึ้น
โครงการครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่สังคม ผ่านการทำงานร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชน เพื่อการสื่อสารที่เข้มแข็ง โปร่งใส และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป