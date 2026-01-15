ตำรวจทุบกระจกรถเก๋งบุกจับยาเสพติดชาวไนจีเรีย พบประวัติไม่ธรรมดา

สุราษฎร์ธานี - จับแล้วจับอีก ตำรวจท่องเที่ยว ร่วมกับ ตำรวจ ปฎิบัติการพิเศษ นปพ.จว.สุราษฎร์ธานี บุกจับกุมหนุ่มไนจีเรีย เครือข่ายค้ายาเสพติดบนเกาะพะงัน เจ้าหน้าที่ปิดล้อม แต่เป้าหมายไม่ยอมลงจากรถ จึงทุบกระจกรถตรวจสอบ พบยาเสพติดเพียบประวัติไม่ธรรมดา มีหมายจับค้ายาเสพติด
วันนี้ ( 15 มกราคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ณรภณ วัฒนะกรทวี ผกก.2 บก.ทท.3 พร้อม พ.ต.ท.เจริญชัย บุญเกลี้ยง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับตำรวจ สภ.เกาะพะงัน ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพะงัน บูรณาการ หลังตำรวจท่องเที่ยว ได้รับแจ้งจากสายลับ ว่า มีชายชาวไนจีเรีย มีพฤติกรรมค้ายาเสพติด เเละเป็นหนึ่งในเป้าหมาย ที่ทางเจ้าหน้าที่ติดตามตัว กำลังขับรถยนต์มิตซูบิชิ มิราจ เก๋งสีขาว ทะเบียน 5 ขศ-8311 กทม มีชายต่างชาติ ขับมาบนถนนบริเวณห้างร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง หมู่ 1 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการปิดถนน และ แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ให้ชายชาวต่างชาติผู้ต้องสงสัย ลงจากรถยนต์ แต่ชายดังกล่าวไม่ยอมลง เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการทุบกระจกรถยนต์ และ ทำการควบคุมตัวชายชาวต่างชาติไว้ได้ในที่สุด จากการตรวจสอบ ทราบชื่อ นายอุโกวมา อายุ 38 สัญชาติไนจีเรีย มีหมายจับ คดีหมายเลขดำที่ ยฝ50/2568 ที่ 89/2568 ลงวันที่ 22 เดือน เมษายน 2568 ในข้อกล่าวหา “มียาเสพติดให้โทษเภท 2 (โคเคน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน) โดยไม่รับอนุญาต และ เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน)”
จากการตรวจค้นในรถยนต์ พบยาเสพติด โคเคน จำนวน 1.18 กรัม เงินสด 50.280 บาท โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ตรวจสอบพบข้อมูลในโทรศัพท์ของผู้ต้องหา พบมีการส่ง QR CODE บัญชี ของหญิงไทยรายหนึ่ง อายุ 29 ปี ในพื้นที่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมควบคุมตัว นายอุโกวมา เจฟต้า นุซเบช ไปทำการสอบสวน ในเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยให้การว่า “ ว่าตนเป็นบุคคลตามหมายจับ และ ไม่เคยถูกจับตามหมายมาก่อน จริง โดยตนได้ประกันตัวในชั้นศาล ได้กลับมายังเกาะพะงันและไม่ได้ไปรายงานตัวตามนัด และ ได้ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้แก่ชาวต่างชาติในพื้นที่ บนเกาะพะงัน
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา “ มียาเสพติดให้โทศประเภท2โคเคนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2 โดยไม่ได้รับอนุญาต นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีต่อไป.
สำหรับประวัติ นายอุโกวมา เจฟต้า นุซเบช ชาวไนจีเรียรายนี้ไม่ธรรมดา พบว่า เมื่อคืนวันที่ 12 มี.ค.68 ตำรวจท่องเที่ยว ได้ทำการล่อซื้อยาเสดติพ ขณะนั่งรถยนต์เก๋ง มาส่งยาเสพติดให้กับสายลับ ตำรวจท่องเที่ยว ที่ปลอมตัวเป็นคนซื้อ โดยในครั้งนั้น ยึดยาเสพติดประเภทโคเคนได้จำนวน 25.71 กรัม มูลค่าประมาณ 240,000 บาท พร้อมดำเนินในคดี และได้ประกันตัวออกมา และได้หลบหนีการประกันตัว ตระเวนหลบซ่อนในพื้นที่เกาะสมุย และเกาะพะงัน จนมาถูกจับกุมได้อีก เมื่อคืนวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา