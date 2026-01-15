รฟท.รับฟังความคิดเห็นนราธิวาสโครงการรถไฟทางคู่หาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก

นราธิวาส - รฟท.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนนราธิวาส ศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก เชื่อจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
วันนี้ (15 ม.ค.) ที่ห้องประชุมนราทัศน์ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดการประชุมสัมมนาใหญ่ครั้งที่ 1 งานศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก โดยมีนายปัฐพงษ์ บุญแก้ว ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน ผู้นำชุมชน องค์กรอิสระ ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ สื่อมวลชน เข้าร่วมฯ
นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า โครงการนี้หากเกิดขึ้นในพื้นที่ จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนร่วมสะท้อนปัญหาและนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้คณะผู้ศึกษาได้นำไปปรับปรุงและจัดเตรียมรายงานผลการศึกษา เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย
นายปัฐพงษ์ บุญแก้ว ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรถไฟฯได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น การดำเนินโครงการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพ ชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ 3 จชต. โดยพิจารณาดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายรถไฟ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ซึ่งเป็นโครงการที่มีแผนก่อสร้างในอนาคต มีจุดเริ่มต้นจากสถานีชุมทางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มุ่งสู่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสระยะทางประมาณ 215 กิโลเมตร และเชื่อมต่อไปยังโครงข่ายของสหพันธรัฐมาเลเซีย
การศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวเส้นทางรถไฟตามแผนการพัฒนาเส้นทางรถไฟสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล รวมถึงแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง เพื่อเชื่อมโยงกับพื้นที่ต่าง ๆ เช่นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) และ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในจังหวัดสงขลา นราธิวาส รวมทั้งระเบียงเศรษฐกิจอื่น ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งสินค้า การขนผู้โดยสาร ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การค้าขาย การจ้างงาน การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟและพื้นที่โดยรอบ
อย่างไรก็ตาม การจัดเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบรายละเอียดของโครงการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะรวมถึงการพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ซึ่งการรถไฟฯ จะนำข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปใช้ประกอบการ ศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป