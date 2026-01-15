เริ่มแล้ว Thailand Boat Festival 2026 ตอกย้ำไทยเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเรือยอชต์

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เริ่มแล้ว! Thailand Boat Festival 2026 ตอกย้ำศักยภาพประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเรือยอชต์ระดับนานาชาติ ดึงเรือยอชต์–ไลฟ์สไตล์พรีเมียม เข้าร่วม พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง
เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (15 ม.ค.) บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการขายประสบการณ์แนวใหม่ ทั้งที่พัก การเดินทางและกิจกรรม จัดงาน “Thailand Boat Festival 2026” งานแสดงเรือยอชต์และไลฟ์สไตล์ทางทะเลระดับนานาชาติ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15–18 มกราคม 2569 ณ ภูเก็ต โบ๊ทลากูน มารีน่า จังหวัดภูเก็ต หนึ่งในมารีน่ามาตรฐานระดับโลกของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเรือยอชต์ (Yacht Hub) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งมีนายคณิต ยงสกุล ผู้ก่อตั้ง บริษัท ภูเก็ต โบ๊ทลากูน จำกัด เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสาวเอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายชลัช ดิสถาพร ผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการกองเลขานุการและวิเทศสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต และนายโอภาส เฉิดพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน Thailand Boat Festival 2026 รวมทั้งนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ทั้งคนไทยและชาวต่างชาคิเข้าร่วม
ภายในงาน Thailand Boat Festival 2026 จัดให้มีการแสดงเรือยอชต์ทั้งในน้ำและบนบก จากแบรนด์ชั้นนำ รวมถึงสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางทะเล อาทิ อุปกรณ์เรือ เทคโนโลยีทางน้ำ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงทะเล และไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม ครอบคลุมกลุ่มนักท่องเที่ยว นักลงทุน และผู้ประกอบการจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์กิจกรรมระดับนานาชาติที่ออกแบบมาเพื่อการสร้างเครือข่ายและภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรม อาทิ กิจกรรม Business & Lifestyle Networking กิจกรรม Gala Evening และแฟชั่นโชว์พิเศษจาก JASPAL ที่สะท้อนเอกลักษณ์แฟชั่นร่วมสมัยในบริบทของไลฟ์สไตล์ทางทะเลระดับโลก
อย่างไรก็ตามนอกจากจะมีการแสดงโชว์สินค้าทั้งรถและเรือ และอุปกรณ์ต่างๆแล้ว ยังมีการจัดเวทีเสวนาให้ความรู้และการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ ด้วย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดเวทีสัมมนาพิเศษภายในงาน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศไทย วันที่ 16 มกราคม 2569 เวลา 15.30 น. กับหัวข้อ “Unlocking Thailand’s Potential as a Leading Marine Tourism Destination in Southeast Asia” และ วันที่ 17 มกราคม 2569 เวลา 15.30 น. หัวข้อ “IMT-GT as a Dream Destination for a Quality Yacht Experience” ณ ห้องประชุม White House โซน A ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่งาน
สำหรับการจัดงาน Thailand Boat Festival 2026 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเรือยอชต์ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ และกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง ผ่านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับพรีเมียมให้เกิดการรับรู้ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนระดับนานาชาติ ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศและจังหวัดภูเก็ต จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ตอกย้ำบทบาทของจังหวัดภูเก็ตในฐานะประตูสู่การท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก
Thailand Boat Festival 2026 จึงนับเป็นเวทีสำคัญที่ผสานการจัดแสดงนวัตกรรม ไลฟ์สไตล์ และโอกาสทางธุรกิจเข้ากับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางทางทะเลระดับนานาชาติอย่างแท้จริง