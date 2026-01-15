PKCD จับมือ Mastercard พลิกโฉมการเดินทางภูเก็ต เปิดตัวระบบชำระเงิน EMV Contactless บนรถ Phuket Smart Bus

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - PKCD จับมือ Mastercard และกรุงไทย พลิกโฉมการเดินทางภูเก็ต เปิดตัวระบบชำระเงิน EMV Contactless แบบ Tap & Go บนรถ Phuket Smart Bus เส้นทางสนามบินนานาชาติภูเก็ต–ราไวย์ และ Dragon Line รอบเมืองเก่า ยกระดับการให้บริการ
วันนี้ (15 ม.ค.69) ณ ห้องประชุม บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง หรือ PKCD จ.ภูเก็ต นายวิรัตน์ พงศสิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานแถลงเปิดตัวระบบชำระเงิน EMV Contactless แบบ Tap & Go บนรถ Phuket Smart Bus เส้นทางสนามบินนานาชาติภูเก็ต–ราไวย์ และ Dragon Line รอบเมืองเก่า โดยมี นายดีราจ ไรนา รองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายการตลาดและการสื่อสารแบบบูรณาการ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาสเตอร์การ์ด และ นายไวทฑ อุปัติศฤงค์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ร่วมแถลงข่าว และเปิดใช้ระบบอย่างเป็นทางการ
ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ภูเก็ตก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในกว่า 390 เมืองทั่วโลกที่มีระบบชำระเงินแบบไร้สัมผัสในระบบขนส่งสาธารณะ ร่วมกับเมืองระดับโลกอย่าง ลอนดอน นิวยอร์ก สิงคโปร์ และซิดนีย์ระบบชำระเงินแบบแตะจ่าย EMV Contactless บนรถขนส่งมวลชน Phuket Smart Bus โดย บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ผู้ให้บริการรถขนส่งมวลชน Phuket Smart Bus ได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญร่วมกับ มาสเตอร์การ์ด ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนหลัก (Supported by Mastercard) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลระบบหลังบ้านด้านการชำระเงิน เปิดตัวระบบชำระค่าโดยสารแบบไร้สัมผัส EMV Contactless แบบ Tap & Go อย่างเป็นทางการบนรถบัสไฟฟ้า (EV Bus) ครอบคลุม 2 เส้นทางหลักของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ เส้นทางสนามบินนานาชาติภูเก็ต–ราไวย์ และเส้นทาง “The Dragon Line” (รอบเมืองเก่าภูเก็ต)
นายไวทฑ อุปัติศฤงค์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) กล่าวว่า การนำระบบ EMV Contactless มาใช้บนเส้นทางหลักอย่างสนามบิน–ราไวย์ เส้นทางตัวเมืองภูเก็ต-หาดป่าตอง และเส้นทางรอบเมืองเก่า ของรถ EV Bus ของ บริษัทฯนั้น ถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาขนส่งสาธารณะภูเก็ตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ความร่วมมือกับมาสเตอร์การ์ด และความเชี่ยวชาญด้านระบบจากธนาคารกรุงไทย จะช่วยเพิ่มความสะดวก ลดการใช้เงินสด และยกระดับประสบการณ์การเดินทางของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ซึ่งที่ผ่านมาทางเราก็ได้พยายามในการหาซูโลชั่นเกี่ยวกับการใช้บัตรแทนเงินสดมาโดยตลอด
จนเมื่อปีที่แล้วได้ทำงานร่วมกับ มาสเตอร์การ์ด ประเทศไทย ในการนำระบบ EMV Contactless มาใช้ในการชำระค่าโดยสารโดยการแตะบัตร ที่ใช้เวลาไม่กี่วินาทีก็สามารถชำระค่าโดยสารได้ ซึ่งเหมาะกับการชำระค่าโดยสารรถที่ต้องการความรวดเร็ว การนำระบบดังกล่าวมาใช้ถือเป็นการยกระดับการให้บริการชำระค่าโดยสาร ที่ผู้โดยสารไม่ต้องพกเงินสด ให้บริการอย่างรวดเร็ว และทันสมัย เหมาะกับเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ต
นายไวทฑ ยังกล่าวถึงภาพรวมการใช้บริการของผู้โดยสาร ว่า แนวโน้มการใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยในปี 2567 มีผู้โดยสารรวมทั้ง 3 เส้นทาง อยู่ที่ 369,000 กว่าคน ปี 2568 เพิ่มขึ้นประมาณ 2% ปีที่แล้วผู้โดยสารอยู่ที่เกือบ 500,000 คน ซึ่งผู้โดยสารที่ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเส้นทางสนามบิน-หาดราไวย์ ส่วนเส้นทางตัวเมืองภูเก็ต-หาดป่าตอง นั้น จะมีทั้งคนท้องถิ่นภูเก็ต นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยว ขณะที่เส้นทางรอบเมืองเก่าภูเก็ตจะมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่พักในตัวเมืองภูเก็ต
สำหรับการขยายเส้นทางการให้บริการของภูเก็ต สมาร์ท บัส นั้น มีโครงการที่จะขยายเส้นทางDragon Line รอบเมืองเก่า ไปยังสะพานหิน ผ่านไปทางสะพานเทพศรีสินธ์ ไปยังเหมืองเจ้าฟ้า และไปสิ้นสุดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล และกำลังศึกษาในเส้นทางอื่นๆ ที่มีศักยภาพและยังไม่มีผู้ประกอบการให้บริการ และในส่วนขอรถนั้น จะเพิ่มเป็น 30 คัน ภายในปี 2569 นี้ เพื่อให้บริการ
ด้านนายดีราจ ไรนา รองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายการตลาดและการสื่อสารแบบบูรณาการ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาสเตอร์การ์ด กล่าวว่า ในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก ภูเก็ตจึงจำเป็นต้องมีระบบขนส่งมวลชนที่ไร้รอยต่อเพื่อรองรับประสบการณ์การเดินทางที่นักท่องเที่ยวคาดหวัง มาสเตอร์การ์ดมีความภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนเทคโนโลยีระบบการชำระเงินไร้สัมผัส EMV Contactless แบบ Tap & Go ให้แก่ Phuket Smart Bus ซึ่งช่วยให้ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถชําระค่าโดยสารขนส่งสาธารณะในภูเก็ตได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และไร้รอยต่อ พร้อมทั้งยกระดับภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะที่พร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกอย่างแท้จริง”
ระบบ EMV Contactless บน Phuket Smart Bus ใช้เทคโนโลยี Open-loop ที่ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถแตะบัตรเครดิตหรือ เดบิตแบบ Contactless ที่มีอยู่เพื่อชำระค่าโดยสารได้ทันทีโดยไม่ต้องซื้อบัตรโดยสาร ไม่ต้องเติมเงินล่วงหน้า และไม่ต้องเตรียมเงินสด เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่งลงจากเครื่องบินและต้องการเดินทางต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่พักโดยทันที ในขณะเดียวกัน ระบบดังกล่าวยังช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการระบบตั๋วและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้แก่ผู้ให้บริการขนส่ง
ยกระดับการเดินทางรอบเมืองภูเก็ตด้วย Tap & Goระบบชำระค่าโดยสารแบบไร้สัมผัส EMV Contactless แบบ Tap & Go พร้อมให้บริการใน 2 เส้นทางสำคัญ เพื่อยกระดับระบบขนส่งสาธารณะของภูเก็ตสู่มาตรฐานสมาร์ทซิตี้ระดับสากล เส้นทางสนามบินนานาชาติภูเก็ต–ราไวย์ เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อประตูสู่ภูเก็ตกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตลอดแนวชายฝั่งตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่สำคัญ อาทิ ย่านโรงแรม หาดท่องเที่ยว และชุมชน ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถเดินทางจากสนามบินเข้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และไร้เงินสด
เส้นทาง “The Dragon Line” รอบเมืองเก่าภูเก็ต จากเส้นทางทดลองนำร่องในระยะเริ่มต้น สู่การประกาศให้เป็นเส้นทางสัมปทานเดินรถอย่างเป็นทางการในวันนี้ “The Dragon Line” เป็นเส้นทางรถบัสไฟฟ้า (EV Bus) ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเดินทางภายในย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดยเฉพาะ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาคารสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส ถนนสายประวัติศาสตร์ ตลอดจนพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเมือง ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองเก่าอย่างเป็นรูปธรรมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์